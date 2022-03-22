https://ria.ru/20220322/tanki-1779519136.html
Российская армия уничтожила более полутора тысяч украинских танков
Российская армия уничтожила более полутора тысяч украинских танков - РИА Новости, 22.03.2022
Российская армия уничтожила более полутора тысяч украинских танков
Российская армия за время проведения специальной военной операции уже уничтожила более 1,5 тысячи украинских танков, свыше полутора сотен установок реактивной... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:34
2022-03-22T19:34
2022-03-22T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская армия за время проведения специальной военной операции уже уничтожила более 1,5 тысячи украинских танков, свыше полутора сотен установок реактивной системы залпового огня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779448649.html
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Минобороны РФ о населенных пунктах, взятых под контроль российскими военными
Брифинг Минобороны РФ 22-03 вечер
2022-03-22T19:34
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вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, вооруженные силы рф
19:34 22.03.2022 (обновлено: 22:02 22.03.2022)
Российская армия уничтожила более полутора тысяч украинских танков
Минобороны: российская армия уничтожила уже более полутора тысяч украинских танков