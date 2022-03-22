https://ria.ru/20220322/taksisty-1779494307.html

В Риге таксисты обратились к властям с просьбой не блокировать Yandex Taxi

В Риге таксисты обратились к властям с просьбой не блокировать Yandex Taxi - РИА Новости, 22.03.2022

В Риге таксисты обратились к властям с просьбой не блокировать Yandex Taxi

Таксисты обратились в автотранспортную дирекцию Латвии с просьбой не закрывать Yandex Taxi, говорится в тексте обращения сотрудников такси, поступившее в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:19

2022-03-22T17:19

2022-03-22T17:20

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Таксисты обратились в автотранспортную дирекцию Латвии с просьбой не закрывать Yandex Taxi, говорится в тексте обращения сотрудников такси, поступившее в распоряжение РИА Новости.Ранее автотранспортная дирекция Латвии постановила заблокировать мобильное приложение Yandex Go и аннулировать регистрацию Yandex Taxi в стране."Мы представляем сообщество из 438 водителей такси в Риге и обращаемся к вам с просьбой сохранить конкуренцию на рынке и не закрывать Yandex Taxi в Латвии. Мы очень беспокоимся о судьбе рынка, потому что Yandex Taxi и Bolt помогают нам зарабатывать", - говорится в тексте обращения.Таксисты сообщили, что решение автотранспортной дирекции заблокировать приложение Yandex "ударит по нам - обычным таксистам - и нашим клиентам"."Если Yandex Такси в Латвии закроют, на рынке такси останется только один крупный игрок - Bolt. Не будет никакой конкуренции и сдерживающих факторов для компании, которая стала монополистом. Они смогут диктовать собственные условия, завышать тарифы и комиссию как захотят, без оглядки на рынок. Работать таксистом станет просто невыгодно", - сообщили таксисты.По их словам, "наличие конкуренции очень важно, благодаря этому компании борются за водителей и клиентов, создают для них хорошие условия". Также выбор из двух приложений помогает, если кого-то из таксистов несправедливо отключают от платформы. В этом случае они могут подключиться к конкуренту и спасти свой заработок."А если Yandex закроют, у нас не останется альтернативы. Даже клиенты обычно перед заказом сравнивают цену поездки в двух приложениях, чтобы выбрать самую выгодную для себя. Просим учесть наше мнение и сохранить здоровую конкуренцию на рынке", - говорится в тексте обращения.В соцсетях уже появилось видео забастовки таксистов Риги с требованием к автомобильной дирекции Латвии не закрывать Yandex Taxi.

https://ria.ru/20220302/estoniya-1776099442.html

https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, латвия, рига, яндекс.такси, санкции в отношении россии