https://ria.ru/20220322/taksisty-1779494307.html
В Риге таксисты обратились к властям с просьбой не блокировать Yandex Taxi
В Риге таксисты обратились к властям с просьбой не блокировать Yandex Taxi - РИА Новости, 22.03.2022
В Риге таксисты обратились к властям с просьбой не блокировать Yandex Taxi
Таксисты обратились в автотранспортную дирекцию Латвии с просьбой не закрывать Yandex Taxi, говорится в тексте обращения сотрудников такси, поступившее в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:19
2022-03-22T17:19
2022-03-22T17:20
в мире
латвия
рига
яндекс.такси
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Таксисты обратились в автотранспортную дирекцию Латвии с просьбой не закрывать Yandex Taxi, говорится в тексте обращения сотрудников такси, поступившее в распоряжение РИА Новости.Ранее автотранспортная дирекция Латвии постановила заблокировать мобильное приложение Yandex Go и аннулировать регистрацию Yandex Taxi в стране."Мы представляем сообщество из 438 водителей такси в Риге и обращаемся к вам с просьбой сохранить конкуренцию на рынке и не закрывать Yandex Taxi в Латвии. Мы очень беспокоимся о судьбе рынка, потому что Yandex Taxi и Bolt помогают нам зарабатывать", - говорится в тексте обращения.Таксисты сообщили, что решение автотранспортной дирекции заблокировать приложение Yandex "ударит по нам - обычным таксистам - и нашим клиентам"."Если Yandex Такси в Латвии закроют, на рынке такси останется только один крупный игрок - Bolt. Не будет никакой конкуренции и сдерживающих факторов для компании, которая стала монополистом. Они смогут диктовать собственные условия, завышать тарифы и комиссию как захотят, без оглядки на рынок. Работать таксистом станет просто невыгодно", - сообщили таксисты.По их словам, "наличие конкуренции очень важно, благодаря этому компании борются за водителей и клиентов, создают для них хорошие условия". Также выбор из двух приложений помогает, если кого-то из таксистов несправедливо отключают от платформы. В этом случае они могут подключиться к конкуренту и спасти свой заработок."А если Yandex закроют, у нас не останется альтернативы. Даже клиенты обычно перед заказом сравнивают цену поездки в двух приложениях, чтобы выбрать самую выгодную для себя. Просим учесть наше мнение и сохранить здоровую конкуренцию на рынке", - говорится в тексте обращения.В соцсетях уже появилось видео забастовки таксистов Риги с требованием к автомобильной дирекции Латвии не закрывать Yandex Taxi.
https://ria.ru/20220302/estoniya-1776099442.html
https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, рига, яндекс.такси, санкции в отношении россии
17:19 22.03.2022 (обновлено: 17:20 22.03.2022)
В Риге таксисты обратились к властям с просьбой не блокировать Yandex Taxi
В Риге таксисты обратились к властям Латвии с просьбой не блокировать Yandex Taxi
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Таксисты обратились в автотранспортную дирекцию Латвии с просьбой не закрывать Yandex Taxi, говорится в тексте обращения сотрудников такси, поступившее в распоряжение РИА Новости.
Ранее автотранспортная дирекция Латвии
постановила заблокировать мобильное приложение Yandex Go и аннулировать регистрацию Yandex Taxi в стране.
"Мы представляем сообщество из 438 водителей такси в Риге
и обращаемся к вам с просьбой сохранить конкуренцию на рынке и не закрывать Yandex Taxi в Латвии. Мы очень беспокоимся о судьбе рынка, потому что Yandex Taxi
и Bolt помогают нам зарабатывать", - говорится в тексте обращения.
Таксисты сообщили, что решение автотранспортной дирекции заблокировать приложение Yandex "ударит по нам - обычным таксистам - и нашим клиентам".
"Если Yandex Такси в Латвии закроют, на рынке такси останется только один крупный игрок - Bolt. Не будет никакой конкуренции и сдерживающих факторов для компании, которая стала монополистом. Они смогут диктовать собственные условия, завышать тарифы и комиссию как захотят, без оглядки на рынок. Работать таксистом станет просто невыгодно", - сообщили таксисты.
По их словам, "наличие конкуренции очень важно, благодаря этому компании борются за водителей и клиентов, создают для них хорошие условия". Также выбор из двух приложений помогает, если кого-то из таксистов несправедливо отключают от платформы. В этом случае они могут подключиться к конкуренту и спасти свой заработок.
"А если Yandex закроют, у нас не останется альтернативы. Даже клиенты обычно перед заказом сравнивают цену поездки в двух приложениях, чтобы выбрать самую выгодную для себя. Просим учесть наше мнение и сохранить здоровую конкуренцию на рынке", - говорится в тексте обращения.
В соцсетях уже появилось видео забастовки таксистов Риги с требованием к автомобильной дирекции Латвии не закрывать Yandex Taxi.