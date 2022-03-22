https://ria.ru/20220322/superjet-1779465795.html
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров
Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:46
2022-03-22T15:46
2022-03-22T15:46
экономика
sukhoi superjet
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В следующем году мы рассчитываем на уже полностью завершение и импортозамещение, проведение всех необходимых сертификационных полетов, испытаний, и уже начать поставку (импортозамещенного – ред.) SSJ100 в российские компании в 2024 году", - сказал он.
https://ria.ru/20220315/ssj-new-1778221555.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: импортозамещенный SSJ100 могут начать поставлять с 2024 года