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Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022
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Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров
Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:46
2022-03-22T15:46
экономика
sukhoi superjet
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В следующем году мы рассчитываем на уже полностью завершение и импортозамещение, проведение всех необходимых сертификационных полетов, испытаний, и уже начать поставку (импортозамещенного – ред.) SSJ100 в российские компании в 2024 году", - сказал он.
https://ria.ru/20220315/ssj-new-1778221555.html
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экономика, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
15:46 22.03.2022
 
Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров: импортозамещенный SSJ100 могут начать поставлять с 2024 года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании ИрАэро - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В следующем году мы рассчитываем на уже полностью завершение и импортозамещение, проведение всех необходимых сертификационных полетов, испытаний, и уже начать поставку (импортозамещенного – ред.) SSJ100 в российские компании в 2024 году", - сказал он.
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 11:52
Минпромторг закажет испытания по программе SSJ-New с импортозамещением
 
ЭкономикаSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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