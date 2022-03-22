https://ria.ru/20220322/superjet-1779465795.html

Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров

Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022

Импортозамещенный SSJ100 начнут поставлять с 2024 года, допустил Мантуров

Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:46

2022-03-22T15:46

2022-03-22T15:46

экономика

sukhoi superjet

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В следующем году мы рассчитываем на уже полностью завершение и импортозамещение, проведение всех необходимых сертификационных полетов, испытаний, и уже начать поставку (импортозамещенного – ред.) SSJ100 в российские компании в 2024 году", - сказал он.

https://ria.ru/20220315/ssj-new-1778221555.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров