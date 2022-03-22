https://ria.ru/20220322/superjet-1779464068.html

Мантуров: Россия сможет собрать еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами

Мантуров: Россия сможет собрать еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами - РИА Новости, 22.03.2022

Мантуров: Россия сможет собрать еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами

РФ в 2022 году произведет 19 российских самолетов SSJ100, на это имеются все необходимые зарубежные компоненты, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:38

2022-03-22T15:38

2022-03-22T15:38

экономика

sukhoi superjet

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. РФ в 2022 году произведет 19 российских самолетов SSJ100, на это имеются все необходимые зарубежные компоненты, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."И не надо забывать про самолет Sukhoi Superjet... На 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная, и до конца года будут исполнены контракты в объеме 19 машин. Плюс часть бортов, которые у нас так называемые "белые хвосты". Это те машины, которые ранее не были реализованы заказчиком. Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам", - сказал он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220322/airbus-1779429920.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, sukhoi superjet, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)