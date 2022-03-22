https://ria.ru/20220322/superjet-1779464068.html
Мантуров: Россия сможет собрать еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами
Мантуров: Россия сможет собрать еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами - РИА Новости, 22.03.2022
Мантуров: Россия сможет собрать еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами
РФ в 2022 году произведет 19 российских самолетов SSJ100, на это имеются все необходимые зарубежные компоненты, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:38
экономика
sukhoi superjet
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. РФ в 2022 году произведет 19 российских самолетов SSJ100, на это имеются все необходимые зарубежные компоненты, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."И не надо забывать про самолет Sukhoi Superjet... На 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная, и до конца года будут исполнены контракты в объеме 19 машин. Плюс часть бортов, которые у нас так называемые "белые хвосты". Это те машины, которые ранее не были реализованы заказчиком. Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам", - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220322/airbus-1779429920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, sukhoi superjet, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Мантуров: Россия сможет собрать еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами
Глава Минпромторга Мантуров: Россия произведет еще 19 SSJ100 с иностранными компонентами