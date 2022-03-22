https://ria.ru/20220322/sudno-1779371300.html
СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем
СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем - РИА Новости, 22.03.2022
СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем
Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T05:12
2022-03-22T05:12
2022-03-22T05:13
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индонезия
япония
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK.По его данным, накануне утром на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых – граждане Индонезии, произошел пожар. Спустя 10 часов после этого судно затонуло. Трое индонезийцев были спасены проходящим в районе судном. Еще один человек был обнаружен сотрудниками береговой охраны, но позже медики подтвердили его гибель.Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.
https://ria.ru/20220322/napadenie-1779369360.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, япония
05:12 22.03.2022 (обновлено: 05:13 22.03.2022)
СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем
NHK: у берегов Японии затонуло судно с экипажем из Индонезии, один человек погиб