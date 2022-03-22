https://ria.ru/20220322/sudno-1779371300.html

СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем

СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем - РИА Новости, 22.03.2022

СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T05:12

2022-03-22T05:12

2022-03-22T05:13

в мире

индонезия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/47620/85/476208534_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_00b1317acf80a8562866193cdff48fb3.jpg

ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK.По его данным, накануне утром на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых – граждане Индонезии, произошел пожар. Спустя 10 часов после этого судно затонуло. Трое индонезийцев были спасены проходящим в районе судном. Еще один человек был обнаружен сотрудниками береговой охраны, но позже медики подтвердили его гибель.Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.

https://ria.ru/20220322/napadenie-1779369360.html

индонезия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индонезия, япония