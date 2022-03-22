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СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем - РИА Новости, 22.03.2022
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СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем
СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем - РИА Новости, 22.03.2022
СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем
Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T05:12
2022-03-22T05:13
в мире
индонезия
япония
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK.По его данным, накануне утром на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых – граждане Индонезии, произошел пожар. Спустя 10 часов после этого судно затонуло. Трое индонезийцев были спасены проходящим в районе судном. Еще один человек был обнаружен сотрудниками береговой охраны, но позже медики подтвердили его гибель.Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.
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в мире, индонезия, япония
05:12 22.03.2022 (обновлено: 05:13 22.03.2022)
 
СМИ: у берегов Японии затонуло судно с экипажем

NHK: у берегов Японии затонуло судно с экипажем из Индонезии, один человек погиб

© Фото : まもПорт в Японии
Порт в Японии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : まも
Порт в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
По его данным, накануне утром на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых – граждане Индонезии, произошел пожар. Спустя 10 часов после этого судно затонуло. Трое индонезийцев были спасены проходящим в районе судном. Еще один человек был обнаружен сотрудниками береговой охраны, но позже медики подтвердили его гибель.
Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.
Полиция, Швеция - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
03:45
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