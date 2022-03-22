https://ria.ru/20220322/standarty-1779372594.html
Эксперт заявил, что миру нужны новые стандарты международного права
Эксперт заявил, что миру нужны новые стандарты международного права - РИА Новости, 22.03.2022
Эксперт заявил, что миру нужны новые стандарты международного права
Россия должна ставить вопрос о новых стандартах международного права, поскольку действующая система деградировала, заявил РИА Новости председатель Фонда защиты... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:24
2022-03-22T06:24
2022-03-22T06:24
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в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия должна ставить вопрос о новых стандартах международного права, поскольку действующая система деградировала, заявил РИА Новости председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.Западные страны ввели новые антироссийские санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В частности, были заморожены золотовалютные резервы РФ, по оценке российского Минфина - примерно 300 миллиардов долларов, а также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц.Эксперт считает, что Россия в такой ситуации должна "не уходить в глухую оборону, а, наоборот, использовать ситуацию для совершенствования мировых регуляторных механизмов, показав всему миру, что происходит сейчас, и обозначив пути решения и выхода из мирового правового сюрреализма".Ранее глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин указал на незаконность заморозки российских активов за рубежом: юрисдикции многих стран предусматривают возможность суду принять обеспечительные меры путем запрета совершать определенные действия с имуществом, однако такие решения сейчас принимаются без всякого суда.Такими действиями, по словам Степашина, власти Запада попрали принцип неприкосновенности частной собственности, на котором много веков базировалась вся европейская экономическая стабильность.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Эксперт заявил, что миру нужны новые стандарты международного права
Эксперт Богданов: Россия должна ставить вопрос о новых стандартах международного права
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия должна ставить вопрос о новых стандартах международного права, поскольку действующая система деградировала, заявил РИА Новости председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
"Имеет смысл поднимать вопрос о деградации мирового права, указывать на недопустимость юридических действий наших западных партнеров в рамках права, говорить о необходимости выработки новых стандартов - в том числе при помощи российских институтов права и международного права, успевающих за современным миром", - заявил Богданов, отвечая на вопрос о возможных действиях России в ответ на заморозку ее активов западными станами.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции после того, как Россия
начала спецоперацию на Украине
. В частности, были заморожены золотовалютные резервы РФ, по оценке российского Минфина
- примерно 300 миллиардов долларов, а также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц.
Эксперт считает, что Россия в такой ситуации должна "не уходить в глухую оборону, а, наоборот, использовать ситуацию для совершенствования мировых регуляторных механизмов, показав всему миру, что происходит сейчас, и обозначив пути решения и выхода из мирового правового сюрреализма".
Ранее глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин
указал на незаконность заморозки российских активов за рубежом: юрисдикции многих стран предусматривают возможность суду принять обеспечительные меры путем запрета совершать определенные действия с имуществом, однако такие решения сейчас принимаются без всякого суда.
Такими действиями, по словам Степашина, власти Запада попрали принцип неприкосновенности частной собственности, на котором много веков базировалась вся европейская экономическая стабильность.