https://ria.ru/20220322/standarty-1779372594.html

Эксперт заявил, что миру нужны новые стандарты международного права

Эксперт заявил, что миру нужны новые стандарты международного права - РИА Новости, 22.03.2022

Эксперт заявил, что миру нужны новые стандарты международного права

Россия должна ставить вопрос о новых стандартах международного права, поскольку действующая система деградировала, заявил РИА Новости председатель Фонда защиты... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T06:24

2022-03-22T06:24

2022-03-22T06:24

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия должна ставить вопрос о новых стандартах международного права, поскольку действующая система деградировала, заявил РИА Новости председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.Западные страны ввели новые антироссийские санкции после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В частности, были заморожены золотовалютные резервы РФ, по оценке российского Минфина - примерно 300 миллиардов долларов, а также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц.Эксперт считает, что Россия в такой ситуации должна "не уходить в глухую оборону, а, наоборот, использовать ситуацию для совершенствования мировых регуляторных механизмов, показав всему миру, что происходит сейчас, и обозначив пути решения и выхода из мирового правового сюрреализма".Ранее глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин указал на незаконность заморозки российских активов за рубежом: юрисдикции многих стран предусматривают возможность суду принять обеспечительные меры путем запрета совершать определенные действия с имуществом, однако такие решения сейчас принимаются без всякого суда.Такими действиями, по словам Степашина, власти Запада попрали принцип неприкосновенности частной собственности, на котором много веков базировалась вся европейская экономическая стабильность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире