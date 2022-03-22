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Экономист объяснил, почему России не по пути с экономикой США
Экономист объяснил, почему России не по пути с экономикой США - РИА Новости, 22.03.2022
Экономист объяснил, почему России не по пути с экономикой США
Еще в прошлом году многие финансовые специалисты ожидали, что 2022 год станет для США “годом великой коррекции”. События на Украине подтолкнули эти события,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T01:16
2022-03-22T01:16
2022-03-22T01:16
экономика
сша
россия
федеральная резервная система сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Еще в прошлом году многие финансовые специалисты ожидали, что 2022 год станет для США “годом великой коррекции”. События на Украине подтолкнули эти события, поэтому в разгар кризиса лучше держаться от американских финансов подальше, пояснил агентству “Прайм” экономист Егор Клопенко.Он напомнил, что к началу 2022 года США пришли с грандиозными цифрами по инфляции и с гигантским “пузырем” на фондовом рынке. “Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию”, - пояснил экономист.Сейчас ситуация ухудшилась - инфляция в США находится на исторических 40-летних максимумах, впереди кризис в энергетике и нехватка продовольствия, которые станут следствием санкций, вводимых США против РФ. При этом Россия благодаря этим санкциям изолирована от очага грядущего финансового кризиса, заключил Клопенко.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778381315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, федеральная резервная система сша, санкции в отношении россии
Экономист объяснил, почему России не по пути с экономикой США
Экономист Клопенко призвал держаться подальше от экономики США, стоящей на пороге кризиса