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"Роскосмос" запустит другие спутники на построенных для OneWeb ракетах - РИА Новости, 22.03.2022
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Наука
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"Роскосмос" запустит другие спутники на построенных для OneWeb ракетах
"Роскосмос" запустит другие спутники на построенных для OneWeb ракетах - РИА Новости, 22.03.2022
"Роскосмос" запустит другие спутники на построенных для OneWeb ракетах
Россия выведет из проекта шесть ракет "Союз", предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, они будут использованы для пусков по федеральной программе и для... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T03:19
2022-03-22T03:58
наука
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
oneweb
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия выведет из проекта шесть ракет "Союз", предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, они будут использованы для пусков по федеральной программе и для других заказчиков, сообщил журналистам руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Он уточнил, что "Союзы" будут использованы госкорпорацией для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что аппараты не будут использовать в военных целях.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что на построенных под OneWeb ракетах будут выведены спутники частных российских компаний, при этом сделано это будет практически бесплатно, так как ракеты уже оплачены иностранной компанией, а передавать ей их "Роскосмос" не будет. Кроме того, как считает Рогозин, OneWeb после этого разорится.
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космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, oneweb
03:19 22.03.2022 (обновлено: 03:58 22.03.2022)
 
"Роскосмос" запустит другие спутники на построенных для OneWeb ракетах

"Роскосмос" запустит другие спутники на построенных для OneWeb шести ракетах "Союз"

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель Союз-2.1б
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-2.1б"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия выведет из проекта шесть ракет "Союз", предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, они будут использованы для пусков по федеральной программе и для других заказчиков, сообщил журналистам руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.
"Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком", - сказал Струговец.
Он уточнил, что "Союзы" будут использованы госкорпорацией для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что аппараты не будут использовать в военных целях.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что на построенных под OneWeb ракетах будут выведены спутники частных российских компаний, при этом сделано это будет практически бесплатно, так как ракеты уже оплачены иностранной компанией, а передавать ей их "Роскосмос" не будет. Кроме того, как считает Рогозин, OneWeb после этого разорится.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 22:27В России
Производителю "Союза" санкции "по барабану", заявил Рогозин
 
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