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Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту - РИА Новости, 22.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220322/sputnik-1779508538.html
Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту
Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту - РИА Новости, 22.03.2022
Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский космический аппарат связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:29
2022-03-22T22:13
наука
космос - риа наука
дальний восток
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский космический аппарат связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.Запуск аппарата был выполнен в 15.48 мск с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Через девять минут, в 15.57 мск, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан-М". Разгонный блок продолжил выведения аппарата.Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
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Старт "Союза" с российским спутником связи "Меридиан"
"Союз" стартует с Плесецка с российским спутником связи "Меридиан". Видео Минобороны.
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космос - риа наука, дальний восток, плесецк (космодром)
18:29 22.03.2022 (обновлено: 22:13 22.03.2022)
 
Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту

Минобороны: разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту аппарат связи "Меридиан-М"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский космический аппарат связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.
Запуск аппарата был выполнен в 15.48 мск с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Через девять минут, в 15.57 мск, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан-М". Разгонный блок продолжил выведения аппарата.
Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
Ракета-носитель Союз-2.1б
22 марта, 03:19Наука
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