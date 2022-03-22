https://ria.ru/20220322/sputnik-1779508538.html

Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту

Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту - РИА Новости, 22.03.2022

Российский спутник связи "Меридиан" успешно выведен на орбиту

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский космический аппарат связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:29

2022-03-22T18:29

2022-03-22T22:13

наука

космос - риа наука

дальний восток

плесецк (космодром)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779535935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1293cc8c46805e24b9b741d87ac10e22.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский космический аппарат связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.Запуск аппарата был выполнен в 15.48 мск с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Через девять минут, в 15.57 мск, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан-М". Разгонный блок продолжил выведения аппарата.Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Старт "Союза" с российским спутником связи "Меридиан" "Союз" стартует с Плесецка с российским спутником связи "Меридиан". Видео Минобороны. 2022-03-22T18:29 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, дальний восток, плесецк (космодром)