https://ria.ru/20220322/sposob-1779531186.html
WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России
WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России - РИА Новости, 23.03.2022
WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России
Мировые корпорации нашли "лазейку" для ведения своего бизнеса в России вопреки давлению западных политиков, пишут обозреватели Wall Street Journal Саабира... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T21:23
2022-03-22T21:23
2022-03-23T09:26
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мировые корпорации нашли "лазейку" для ведения своего бизнеса в России вопреки давлению западных политиков, пишут обозреватели Wall Street Journal Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.По словам колумнистов, крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин "самого необходимого", отмечается в публикации.В качестве примера авторы приводят организации, которые продают картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметику и даже мороженое.Американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за специальной операции на Украине, уточнили журналисты.Москва 24 февраля начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды заявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие ограничительные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к этому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779475701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии
21:23 22.03.2022 (обновлено: 09:26 23.03.2022)
WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России
WSJ: мировые корпорации нашли "хитрый" способ продолжить работу в России