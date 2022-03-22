https://ria.ru/20220322/sposob-1779531186.html

WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России

WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России - РИА Новости, 23.03.2022

WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России

Мировые корпорации нашли "лазейку" для ведения своего бизнеса в России вопреки давлению западных политиков, пишут обозреватели Wall Street Journal Саабира... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T21:23

2022-03-22T21:23

2022-03-23T09:26

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мировые корпорации нашли "лазейку" для ведения своего бизнеса в России вопреки давлению западных политиков, пишут обозреватели Wall Street Journal Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.По словам колумнистов, крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин "самого необходимого", отмечается в публикации.В качестве примера авторы приводят организации, которые продают картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметику и даже мороженое.Американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за специальной операции на Украине, уточнили журналисты.Москва 24 февраля начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды заявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие ограничительные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к этому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779475701.html

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россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, санкции в отношении россии