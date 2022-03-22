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WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России - РИА Новости, 23.03.2022
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WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России
WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России - РИА Новости, 23.03.2022
WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России
Мировые корпорации нашли "лазейку" для ведения своего бизнеса в России вопреки давлению западных политиков, пишут обозреватели Wall Street Journal Саабира... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T21:23
2022-03-23T09:26
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мировые корпорации нашли "лазейку" для ведения своего бизнеса в России вопреки давлению западных политиков, пишут обозреватели Wall Street Journal Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.По словам колумнистов, крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин "самого необходимого", отмечается в публикации.В качестве примера авторы приводят организации, которые продают картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметику и даже мороженое.Американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за специальной операции на Украине, уточнили журналисты.Москва 24 февраля начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды заявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие ограничительные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к этому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779475701.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии
21:23 22.03.2022 (обновлено: 09:26 23.03.2022)
 
WSJ: мировые корпорации нашли "лазейку" для продолжения работы в России

WSJ: мировые корпорации нашли "хитрый" способ продолжить работу в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная в Москве
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мировые корпорации нашли "лазейку" для ведения своего бизнеса в России вопреки давлению западных политиков, пишут обозреватели Wall Street Journal Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.
По словам колумнистов, крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин "самого необходимого", отмечается в публикации.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей
В качестве примера авторы приводят организации, которые продают картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметику и даже мороженое.
Американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за специальной операции на Украине, уточнили журналисты.
Москва 24 февраля начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды заявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие ограничительные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к этому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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