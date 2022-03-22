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Ряд стран запросили возобновления чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Ряд стран запросили возобновления чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине
Ряд стран запросили возобновления чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Ряд стран запросили возобновления чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине
США, Франция, Украина, Эстония, Грузия, Канада, ФРГ и ряд других стран запросили возобновления в среду чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по теме... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T02:02
2022-03-22T02:41
в мире
украина
оон
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ООН, 22 мар – РИА Новости. США, Франция, Украина, Эстония, Грузия, Канада, ФРГ и ряд других стран запросили возобновления в среду чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по теме Украины, следует из письма председателю ГА ООН, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Председатель ГА ООН Абдула Шахид вслед за этим распространил свое письмо, в котором уведомил, что заседание состоится 23 марта в 10.00 (17.00 мск).Не исключено, что в ходе спецсессии пройдет голосование Генассамблеи по проекту гуманитарной резолюции, соавторами которой являются ряд западных государств, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия. Проект был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своего проекта резолюции в СБ ООН.Ранее Мексика и Франция представили Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого, так как таким образом гуманитарный текст наполнился бы политическими формулировками. На такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее (ГА). Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, западные коллеги в СБ ООН заявили, что без политических оценок подобный проект резолюции им не нужен. Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.В проекте резолюции, представленном в Генассамблею, говорится, что ГА ООН "требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины". Кроме того, в тексте содержится призыв исполнять принятую 2 марта резолюцию ГА ООН. (В ней Россию призывали прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска, осуждалось решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил").Согласно проекту, по которому ожидается голосование, ГА ООН "подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию". Авторы требуют прекратить блокаду городов.Как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе "люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданским населением и единственное спасение - районы под… контролем" сил ДНР.Помимо этих пунктов в тексте проекта, по которому ожидается голосование, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев.Между тем Россия попросила проведения в среду голосования в Совете безопасности по своему проекту гуманитарной резолюции СБ ООН.
https://ria.ru/20220322/golosovanie-1779362731.html
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в мире, украина, оон
02:02 22.03.2022 (обновлено: 02:41 22.03.2022)
 
Ряд стран запросили возобновления чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине

США и ряд стран запросили возобновления в среду чрезвычайной спецсессии ГА ООН по Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 22 мар – РИА Новости. США, Франция, Украина, Эстония, Грузия, Канада, ФРГ и ряд других стран запросили возобновления в среду чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по теме Украины, следует из письма председателю ГА ООН, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы просим возобновления 23 марта 2022 года одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, чтобы рассмотреть гуманитарные последствия агрессии против Украины", - говорится в письме.
Председатель ГА ООН Абдула Шахид вслед за этим распространил свое письмо, в котором уведомил, что заседание состоится 23 марта в 10.00 (17.00 мск).

Не исключено, что в ходе спецсессии пройдет голосование Генассамблеи по проекту гуманитарной резолюции, соавторами которой являются ряд западных государств, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия. Проект был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своего проекта резолюции в СБ ООН.
Ранее Мексика и Франция представили Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого, так как таким образом гуманитарный текст наполнился бы политическими формулировками. На такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.
В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее (ГА). Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, западные коллеги в СБ ООН заявили, что без политических оценок подобный проект резолюции им не нужен. Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.
В проекте резолюции, представленном в Генассамблею, говорится, что ГА ООН "требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины". Кроме того, в тексте содержится призыв исполнять принятую 2 марта резолюцию ГА ООН. (В ней Россию призывали прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска, осуждалось решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил").
Согласно проекту, по которому ожидается голосование, ГА ООН "подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию". Авторы требуют прекратить блокаду городов.
Как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе "люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданским населением и единственное спасение - районы под… контролем" сил ДНР.
Помимо этих пунктов в тексте проекта, по которому ожидается голосование, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев.
Между тем Россия попросила проведения в среду голосования в Совете безопасности по своему проекту гуманитарной резолюции СБ ООН.
СБ ООН
00:28
Источник: Россия запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН
 
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