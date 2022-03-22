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Ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк со знаком Z на обтекателе

Ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк со знаком Z на обтекателе - РИА Новости, 22.03.2022

Ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк со знаком Z на обтекателе

Стартовавшая во вторник с Плесецка ракета-носитель "Союз-2.1а" имела на головном обтекателе знак "Z", которым обозначается часть военной техники ВС РФ на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:43

2022-03-22T22:43

2022-03-22T23:36

дальний восток

плесецк (космодром)

россия

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Стартовавшая во вторник с Плесецка ракета-носитель "Союз-2.1а" имела на головном обтекателе знак "Z", которым обозначается часть военной техники ВС РФ на Украине и который стал одним из символов спецоперации.Фото с улетающей в небо ракетой с нанесенным символом опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале.Запуск "Союза" с космическим аппаратом "Меридиан" был выполнен во вторник в 15.48 мск с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Через девять минут после старта, в 15.57 мск, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан".В настоящее время спутник выведен на целевую орбиту.Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

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Петр Попадюк

дальний восток, плесецк (космодром), россия, вооруженные силы рф, украина, в мире