Рейтинг@Mail.ru
CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779530231.html
CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации
CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации - РИА Новости, 22.03.2022
CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации
Телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО утверждает, что, согласно оценкам альянса, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:12
2022-03-22T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
москва
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779399368_0:12:3075:1742_1920x0_80_0_0_11aee9ebcc3f74c22b370beef9df0c81.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО утверждает, что, согласно оценкам альянса, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к специальной военной операции России на Украине и уже якобы подготавливает почву для "оправдания" своего участия, но при этом источники канала признают, что не видят признаков подготовки белорусских войск для участия в операции на Украине.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Россия не просит Минск принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине. Он также подчеркивал, что западным странам выгодно утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, но Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт."Вероятность того, что Белоруссия вступит в этот конфликт, возрастает", - заявил телеканалу представитель вооруженных сил НАТО.Другой высопокопоставленный представитель разведки НАТО заявил CNN, что, согласно оценкам альянса, официальный Минск "подготавливает почву, чтобы оправдать начало наступления белорусской армии на Украину".Источники телеканала при этом утверждают, что до сегодняшнего дня не было замечено никаких признаков вовлеченности Белоруссии в события на Украине, а также свидетельств возможных намерений Минска перебросить войска в соседнюю страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html
https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778997773.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779399368_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_d2e3c5be2ccbb5f8bec598d130c003a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, москва, вооруженные силы рф, нато, cnn (телеканал)
21:12 22.03.2022 (обновлено: 21:13 22.03.2022)
 
CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации

CNN утверждает, что НАТО и США ждут скорого присоединения Белоруссии к спецоперации России

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО утверждает, что, согласно оценкам альянса, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к специальной военной операции России на Украине и уже якобы подготавливает почву для "оправдания" своего участия, но при этом источники канала признают, что не видят признаков подготовки белорусских войск для участия в операции на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Россия не просит Минск принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине. Он также подчеркивал, что западным странам выгодно утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, но Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт.
"Вероятность того, что Белоруссия вступит в этот конфликт, возрастает", - заявил телеканалу представитель вооруженных сил НАТО.
Другой высопокопоставленный представитель разведки НАТО заявил CNN, что, согласно оценкам альянса, официальный Минск "подготавливает почву, чтобы оправдать начало наступления белорусской армии на Украину".
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 14:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске
Источники телеканала при этом утверждают, что до сегодняшнего дня не было замечено никаких признаков вовлеченности Белоруссии в события на Украине, а также свидетельств возможных намерений Минска перебросить войска в соседнюю страну.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 12:10Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, заявил Лукашенко
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияМоскваВооруженные силы РФНАТОCNN (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала