https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779530231.html

CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации

CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации - РИА Новости, 22.03.2022

CNN утверждает, что НАТО и США ждут присоединения Белоруссии к спецоперации

Телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО утверждает, что, согласно оценкам альянса, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:12

2022-03-22T21:12

2022-03-22T21:13

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО утверждает, что, согласно оценкам альянса, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к специальной военной операции России на Украине и уже якобы подготавливает почву для "оправдания" своего участия, но при этом источники канала признают, что не видят признаков подготовки белорусских войск для участия в операции на Украине.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Россия не просит Минск принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине. Он также подчеркивал, что западным странам выгодно утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, но Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт."Вероятность того, что Белоруссия вступит в этот конфликт, возрастает", - заявил телеканалу представитель вооруженных сил НАТО.Другой высопокопоставленный представитель разведки НАТО заявил CNN, что, согласно оценкам альянса, официальный Минск "подготавливает почву, чтобы оправдать начало наступления белорусской армии на Украину".Источники телеканала при этом утверждают, что до сегодняшнего дня не было замечено никаких признаков вовлеченности Белоруссии в события на Украине, а также свидетельств возможных намерений Минска перебросить войска в соседнюю страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html

https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778997773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, москва, вооруженные силы рф, нато, cnn (телеканал)