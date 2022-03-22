https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779434359.html

Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах с Украиной

Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах с Украиной - РИА Новости, 22.03.2022

Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также насчет переговорного процесса,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:32

2022-03-22T13:32

2022-03-22T13:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир мединский

россия

киев

белоруссия

вооруженные силы рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также насчет переговорного процесса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле... идут обычные встречи, совещания. Естественно, он получает информацию и по линии переговорного процесса, и по линии специальной военной операции постоянно", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи. Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220320/nebenzya-1779158779.html

россия

киев

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир мединский, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, нато, украина, владимир путин, дмитрий песков