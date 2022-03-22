https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779434359.html
Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах с Украиной
Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах с Украиной - РИА Новости, 22.03.2022
Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также насчет переговорного процесса,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:32
2022-03-22T13:32
2022-03-22T13:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
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белоруссия
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также насчет переговорного процесса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле... идут обычные встречи, совещания. Естественно, он получает информацию и по линии переговорного процесса, и по линии специальной военной операции постоянно", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи. Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
https://ria.ru/20220320/nebenzya-1779158779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир мединский, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, нато, украина, владимир путин, дмитрий песков
Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах с Украиной
Пресс-секретарь Песков: Путин постоянно получает сведения о спецоперации и переговорах