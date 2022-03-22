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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779391987.html
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный - РИА Новости, 22.03.2022
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный
Российские вооруженные силы заняли поселок Урожайное в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:20
2022-03-22T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы заняли поселок Урожайное в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он добавил, что войска ДНР вклинились на четыре километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведут бои за Каменку, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое.На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров.Кроме того, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.В свою очередь, силы ЛНР установили контроль над Калиновым Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславским и продолжают ликвидацию подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Всего с начала специальной военной операции по демилитаризации Украины российские военные уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
10:20 22.03.2022 (обновлено: 11:20 22.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный

Минобороны: ВС России продвинулись на шесть километров, взяли под контроль Урожайный

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБрошенная военная техника ВСУ
Брошенная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Брошенная военная техника ВСУ
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы заняли поселок Урожайное в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины", — уточнил генерал-майор.
Он добавил, что войска ДНР вклинились на четыре километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведут бои за Каменку, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое.
На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров.
Кроме того, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.
В свою очередь, силы ЛНР установили контроль над Калиновым Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславским и продолжают ликвидацию подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:00
"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации
Всего с начала специальной военной операции по демилитаризации Украины российские военные уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы Украины
 
 
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