10:20 22.03.2022 (обновлено: 11:20 22.03.2022)
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный
Минобороны: ВС России продвинулись на шесть километров, взяли под контроль Урожайный
Брошенная военная техника ВСУ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы заняли поселок Урожайное в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины", — уточнил генерал-майор.
На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров.
Кроме того, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.
Всего с начала специальной военной операции по демилитаризации Украины российские военные уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.