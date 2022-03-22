https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779391987.html

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный - РИА Новости, 22.03.2022

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный

Российские вооруженные силы заняли поселок Урожайное в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:20

2022-03-22T10:20

2022-03-22T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы заняли поселок Урожайное в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он добавил, что войска ДНР вклинились на четыре километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведут бои за Каменку, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое.На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров.Кроме того, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.В свою очередь, силы ЛНР установили контроль над Калиновым Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславским и продолжают ликвидацию подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Всего с начала специальной военной операции по демилитаризации Украины российские военные уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины