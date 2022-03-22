https://ria.ru/20220322/sotsseti-1779393424.html
Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор
Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор - РИА Новости, 22.03.2022
Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор
Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил сенатор Владимир Полетаев. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:28
2022-03-22T10:28
2022-03-22T10:28
технологии
политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил сенатор Владимир Полетаев."Россия в полном праве блокировать деятельность враждебных цифровых платформ, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Все необходимые шаги на этом направлении будут продолжены", - написал он.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.По словам Полетаева, через эти социальные сети распространялась антироссийская пропаганда, осуществлялась поддержка радикалов и экстремистских призывов, а под видом рекламы предпринимались попытки "таргетированного воздействия" на российских граждан.Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, политика
Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор
Сенатор Полетаев заявил, что Россия будет блокировать соцсети. угрожающие безопасности
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил
сенатор Владимир Полетаев.
"Россия в полном праве блокировать деятельность враждебных цифровых платформ, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Все необходимые шаги на этом направлении будут продолжены", - написал он.
Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.
По словам Полетаева, через эти социальные сети распространялась антироссийская пропаганда, осуществлялась поддержка радикалов и экстремистских призывов, а под видом рекламы предпринимались попытки "таргетированного воздействия" на российских граждан.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.
До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской