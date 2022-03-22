https://ria.ru/20220322/sotsseti-1779393424.html

Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор

Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор - РИА Новости, 22.03.2022

Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор

Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил сенатор Владимир Полетаев. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:28

2022-03-22T10:28

2022-03-22T10:28

технологии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил сенатор Владимир Полетаев."Россия в полном праве блокировать деятельность враждебных цифровых платформ, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Все необходимые шаги на этом направлении будут продолжены", - написал он.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.По словам Полетаева, через эти социальные сети распространялась антироссийская пропаганда, осуществлялась поддержка радикалов и экстремистских призывов, а под видом рекламы предпринимались попытки "таргетированного воздействия" на российских граждан.Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Соцсеть, признанная в России экстремистской

https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html

https://ria.ru/20220321/meta-1779315702.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, политика