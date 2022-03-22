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Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор - РИА Новости, 22.03.2022
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Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор
Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор - РИА Новости, 22.03.2022
Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор
Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил сенатор Владимир Полетаев. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:28
2022-03-22T10:28
технологии
политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил сенатор Владимир Полетаев."Россия в полном праве блокировать деятельность враждебных цифровых платформ, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Все необходимые шаги на этом направлении будут продолжены", - написал он.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.По словам Полетаева, через эти социальные сети распространялась антироссийская пропаганда, осуществлялась поддержка радикалов и экстремистских призывов, а под видом рекламы предпринимались попытки "таргетированного воздействия" на российских граждан.Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.* Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html
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технологии, политика
10:28 22.03.2022
 
Россия будет блокировать соцсети, угрожающие безопасности, заявил сенатор

Сенатор Полетаев заявил, что Россия будет блокировать соцсети. угрожающие безопасности

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия продолжит шаги по блокировке деятельности соцсетей и цифровых платформ, угрожающих безопасности и суверенитету России, заявил сенатор Владимир Полетаев.
"Россия в полном праве блокировать деятельность враждебных цифровых платформ, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Все необходимые шаги на этом направлении будут продолжены", - написал он.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 00:20
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей
Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.
По словам Полетаева, через эти социальные сети распространялась антироссийская пропаганда, осуществлялась поддержка радикалов и экстремистских призывов, а под видом рекламы предпринимались попытки "таргетированного воздействия" на российских граждан.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.
До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:25
Юрист рассказал о возможности Meta* разблокировать свои соцсети в России
 
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