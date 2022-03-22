https://ria.ru/20220322/sotrudniki-1779462854.html

Данные сотрудников компаний продаются через Tor, заявили в "Ростелекоме"

Данные сотрудников компаний продаются через Tor, заявили в "Ростелекоме" - РИА Новости, 22.03.2022

Данные сотрудников компаний продаются через Tor, заявили в "Ростелекоме"

Данные сотрудников крупных компаний за биткоины продаются в теневой части интернета через браузер Tor, заявил президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:32

2022-03-22T15:32

2022-03-22T15:32

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Данные сотрудников крупных компаний за биткоины продаются в теневой части интернета через браузер Tor, заявил президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский."Мы столкнулись с новыми вызовами: в Tor сейчас существуют предложения о покупке информации о сотрудниках крупных компаний за биткоины. Видимо, для того, чтобы попытаться получить доступ к тем или иным критическим ресурсам. Но наша разведка в Tor тоже работает, поэтому мы много чего знаем", - сказал Осеевский на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям.Он также отметил, что последний месяц на компанию совершались беспрецедентные кибератаки, они продолжаются и становятся все более разнообразными. Но благодаря проделанной работе компания чувствует себя достаточно уверенно."Я думаю, что этот год будет годом консолидации. "Ростелеком" для себя видит новые ниши и новые возможности. Мы планируем выйти на рынок с новыми продуктами в новых направлениях, которыми мы раньше не занимались", - отметил ОсеевскийПо его словам, компания вела довольно консервативную финансовую политику последние годы, и лишь четверть ее долга привязана к ключевой ставке. "У нас положительный денежный поток. Для нас этот год будет годом новых возможностей. Сейчас к нам приходят довольно много самых разных компаний в разной степени зрелости, которые хотели бы опереться и на наш потенциал, и на наши возможности, на нашу клиентскую базу, поэтому надеюсь, что к концу года "Ростелеком" станет еще более разнообразным", - подытожил Осеевский.

https://ria.ru/20220322/aytishniki-1779408042.html

https://ria.ru/20220322/kiberataki-1779451975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

госдума рф, ростелеком, общество, россия, интернет, биткоин