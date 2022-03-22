https://ria.ru/20220322/soobschenie-1779540375.html
Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево
Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево - РИА Новости, 22.03.2022
Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево
Анонимное сообщение о "минировании" рейсов из Москвы в Белград и Бишкек поступило в аэропорт "Шереметьево", самолеты прибудут в пункты назначения, рассказал РИА РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:07
2022-03-22T23:07
2022-03-22T23:08
происшествия
шереметьево (аэропорт)
россия
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Анонимное сообщение о "минировании" рейсов из Москвы в Белград и Бишкек поступило в аэропорт "Шереметьево", самолеты прибудут в пункты назначения, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о минировании рейсов "Москва - Белград" и "Москва - Бишкек" в аэропорту "Шереметьево", самолеты прибудут в пункты назначения", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что идет проверка информации. Аэропорт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20220319/minirovanie-1778965439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шереметьево (аэропорт), россия, москва
23:07 22.03.2022 (обновлено: 23:08 22.03.2022)
Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево
Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево, аэропорт работает штатно