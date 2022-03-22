https://ria.ru/20220322/soobschenie-1779540375.html

Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево

Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево - РИА Новости, 22.03.2022

Неизвестные сообщили о минировании двух рейсов из Шереметьево

Анонимное сообщение о "минировании" рейсов из Москвы в Белград и Бишкек поступило в аэропорт "Шереметьево", самолеты прибудут в пункты назначения, рассказал РИА РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T23:07

2022-03-22T23:07

2022-03-22T23:08

происшествия

шереметьево (аэропорт)

россия

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Анонимное сообщение о "минировании" рейсов из Москвы в Белград и Бишкек поступило в аэропорт "Шереметьево", самолеты прибудут в пункты назначения, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о минировании рейсов "Москва - Белград" и "Москва - Бишкек" в аэропорту "Шереметьево", самолеты прибудут в пункты назначения", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что идет проверка информации. Аэропорт работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20220319/minirovanie-1778965439.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт), россия, москва