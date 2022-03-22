https://ria.ru/20220322/shos-1779410785.html

Москалькова предложила принять конвенцию ШОС по правам человека

Москалькова предложила принять конвенцию ШОС по правам человека - РИА Новости, 22.03.2022

Москалькова предложила принять конвенцию ШОС по правам человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:44

2022-03-22T11:44

2022-03-22T13:36

шос

в мире

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального органа."Считаю необходимым подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального органа, который будет содействовать обеспечению прав и свобод человека в государствах-членах данного интеграционного сообщества", - говорится в заявлении Москальковой, опубликованном в Telegram-канале по итогам заседания Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.На заседании Москалькова рассказала о "работе по созданию нового интеграционного объединения, которое включит омбудсменов ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии". Она отметила, что несмотря на то, что РФ "блокирована в области международного сотрудничества", необходимо сохранять "любую площадку для диалога, чтобы доносить правду до мирового сообщества"."Сегодня двери России должны быть открыты для всех, поэтому особую актуальность приобретает возможность репатриации для тех, кто хочет вернуться в Россию", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220312/shos-1777827131.html

https://ria.ru/20220309/sud-1777257378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

шос, в мире, россия, татьяна москалькова