11:44 22.03.2022 (обновлено: 13:36 22.03.2022)
Москалькова предложила принять конвенцию ШОС по правам человека
Омбудсмен Москалькова предложила принять конвенцию ШОС по правам человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального органа.
"Считаю необходимым подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального органа, который будет содействовать обеспечению прав и свобод человека в государствах-членах данного интеграционного сообщества", - говорится в заявлении Москальковой, опубликованном в Telegram-канале по итогам заседания Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
На заседании Москалькова рассказала о "работе по созданию нового интеграционного объединения, которое включит омбудсменов ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии". Она отметила, что несмотря на то, что РФ "блокирована в области международного сотрудничества", необходимо сохранять "любую площадку для диалога, чтобы доносить правду до мирового сообщества".
"Сегодня двери России должны быть открыты для всех, поэтому особую актуальность приобретает возможность репатриации для тех, кто хочет вернуться в Россию", - добавила Москалькова.