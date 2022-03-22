https://ria.ru/20220322/shakhta-1779378984.html

Причиной эвакуации на шахте в Кузбассе стало превышение углекислого газа

Причиной эвакуации на шахте в Кузбассе стало превышение углекислого газа - РИА Новости, 22.03.2022

Причиной эвакуации на шахте в Кузбассе стало превышение углекислого газа

Причиной эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стало превышение углекислого газа при ремонтных работах, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:46

2022-03-22T08:46

2022-03-22T08:46

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Причиной эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стало превышение углекислого газа при ремонтных работах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что семь человек на этой шахте почувствовали себя плохо, всех горняков вывели на поверхность."На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников", - говорится в сообщении.Прокуратура Кузбасса началу проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20220322/rabotniki-1779377305.html

https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)