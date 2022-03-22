https://ria.ru/20220322/shakhta-1779378012.html
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 22.03.2022
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе
Прокуратура Кемеровской области начала проверку после эвакуации горняков на шахте "Листвяжная", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:29
2022-03-22T08:29
2022-03-22T08:44
происшествия
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку после эвакуации горняков на шахте "Листвяжная", говорится в сообщении ведомства.Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что семь человек почувствовали себя плохо на шахте "Листвяжная", их вывели на поверхность, еще 134 горнорабочих выводят."Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте "Листвяжной", - говорится в сообщении. Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/listvyazhnaya-1779376272.html
https://ria.ru/20220204/fedyaev-1771138368.html
белово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:29 22.03.2022 (обновлено: 08:44 22.03.2022)
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кузбассе