Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/shakhta-1779378012.html
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 22.03.2022
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе
Прокуратура Кемеровской области начала проверку после эвакуации горняков на шахте "Листвяжная", говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:29
2022-03-22T08:44
происшествия
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку после эвакуации горняков на шахте "Листвяжная", говорится в сообщении ведомства.Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что семь человек почувствовали себя плохо на шахте "Листвяжная", их вывели на поверхность, еще 134 горнорабочих выводят."Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте "Листвяжной", - говорится в сообщении. Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/listvyazhnaya-1779376272.html
https://ria.ru/20220204/fedyaev-1771138368.html
белово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_48f175c71abed664439d91e5ba3384f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:29 22.03.2022 (обновлено: 08:44 22.03.2022)
 
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Указатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области начала проверку после эвакуации горняков на шахте "Листвяжная", говорится в сообщении ведомства.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что семь человек почувствовали себя плохо на шахте "Листвяжная", их вывели на поверхность, еще 134 горнорабочих выводят.
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина у одной из школ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
07:56В России
Из шахты "Листвяжная" после ЧП выводят рабочих
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте "Листвяжной", - говорится в сообщении. Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.
В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 18:31
Суд в Кемерово продлил арест собственнику "Листвяжной" Федяеву
 
ПроисшествияБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала