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Сербия пополняет резервы нефти и порошкового молока - РИА Новости, 22.03.2022
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Сербия пополняет резервы нефти и порошкового молока
Сербия пополняет резервы нефти и порошкового молока - РИА Новости, 22.03.2022
Сербия пополняет резервы нефти и порошкового молока
Совет безопасности Сербии на заседании во вторник из-за событий на Украине и вызванного ими кризиса принял решение пополнить резервы нефти и порошкового молока, РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:36
2022-03-22T22:38
россия
италия
франция
газпром нефть
совет ес
евросоюз
санкции в отношении россии
александр вучич
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Совет безопасности Сербии на заседании во вторник из-за событий на Украине и вызванного ими кризиса принял решение пополнить резервы нефти и порошкового молока, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава государства во вторник участвовал в заседании Совета безопасности Сербии, а также провел встречу с политическими представителями сербов из Косово и Метохии.Заседание сербского Совбеза началось в 12.00 (14.00 мск), весь день Вучич проводил разговоры с косовскими сербами, послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также послом РФ и поверенным в делах дипмиссии КНР до около 18.30 (20.30 мск)."На заседании Совбеза рассматривали все политические и экономические и социальные аспекты украинского кризиса и проблем, с которыми сталкиваемся, поставили новые задачи с наилучшим намерением смягчить все последствия самого тяжелого кризиса в мире после Второй мировой войны", - заявил Вучич на брифинге."Мы договорились о закупке дополнительных объемов нефти для наших стратегических товарных, военных и энергетических резервов, о дополнительных объемах порошкового молока, которое уже отправляется к нам из одной из стран ЕС – тысячи тонн", - уточнил сербский президент.В минувшую среду Вучич заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.
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россия, италия, франция, газпром нефть, совет ес, евросоюз, санкции в отношении россии, александр вучич, сербия
22:36 22.03.2022 (обновлено: 22:38 22.03.2022)
 
Сербия пополняет резервы нефти и порошкового молока

Вучич: Сербия из-за событий на Украине пополняет резервы нефти и порошкового молока

Рабочий на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочий на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS)
Рабочий на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Совет безопасности Сербии на заседании во вторник из-за событий на Украине и вызванного ими кризиса принял решение пополнить резервы нефти и порошкового молока, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава государства во вторник участвовал в заседании Совета безопасности Сербии, а также провел встречу с политическими представителями сербов из Косово и Метохии.
Заседание сербского Совбеза началось в 12.00 (14.00 мск), весь день Вучич проводил разговоры с косовскими сербами, послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также послом РФ и поверенным в делах дипмиссии КНР до около 18.30 (20.30 мск).
"На заседании Совбеза рассматривали все политические и экономические и социальные аспекты украинского кризиса и проблем, с которыми сталкиваемся, поставили новые задачи с наилучшим намерением смягчить все последствия самого тяжелого кризиса в мире после Второй мировой войны", - заявил Вучич на брифинге.
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"Мы договорились о закупке дополнительных объемов нефти для наших стратегических товарных, военных и энергетических резервов, о дополнительных объемах порошкового молока, которое уже отправляется к нам из одной из стран ЕС – тысячи тонн", - уточнил сербский президент.
В минувшую среду Вучич заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.
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РоссияИталияФранцияГазпром нефтьСовет ЕСЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАлександр ВучичСербия
 
 
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