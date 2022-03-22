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Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 22.03.2022
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Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии
Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 22.03.2022
Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии
Власти Сербии не присоединятся к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру, заявил министр внутренних дел страны Александр РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:18
2022-03-22T14:18
россия
сербия
александр боцан-харченко
мвд сербии
александр вулин
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Власти Сербии не присоединятся к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.Глава МВД Сербии во вторник провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко."Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой РФ, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру – была бы очень бедной цивилизацией", - цитирует ведомство Вулина."Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей", - подчеркнул глава МВД Сербии.Он отметил, что Сербия - самостоятельное государство, она "сама выбирает себе друзей". Вулин также напомнил, что Россия в Совбезе ООН в 2015 году наложила вето на резолюцию, которой сербский народ был бы "провозглашен первым геноцидным народом в истории человечества".Сербский министр внутренних дел указал и на исключительное сотрудничество с МВД, МЧС, Росгвардией и другими силовыми структурами РФ, а также поблагодарил за поддержку Россией территориальной целостности Сербии.
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россия, сербия, александр боцан-харченко, мвд сербии, александр вулин, в мире, санкции, санкции в отношении россии
14:18 22.03.2022
 
Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что Белград не будет запрещать российские СМИ и культуру

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Власти Сербии не присоединятся к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.
Глава МВД Сербии во вторник провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.
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"Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой РФ, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру – была бы очень бедной цивилизацией", - цитирует ведомство Вулина.
"Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей", - подчеркнул глава МВД Сербии.
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Он отметил, что Сербия - самостоятельное государство, она "сама выбирает себе друзей". Вулин также напомнил, что Россия в Совбезе ООН в 2015 году наложила вето на резолюцию, которой сербский народ был бы "провозглашен первым геноцидным народом в истории человечества".
Сербский министр внутренних дел указал и на исключительное сотрудничество с МВД, МЧС, Росгвардией и другими силовыми структурами РФ, а также поблагодарил за поддержку Россией территориальной целостности Сербии.
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РоссияСербияАлександр Боцан-ХарченкоМВД СербииАлександр ВулинВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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