https://ria.ru/20220322/serbiya-1779446106.html

Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии

Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 22.03.2022

Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии

Власти Сербии не присоединятся к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру, заявил министр внутренних дел страны Александр РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:18

2022-03-22T14:18

2022-03-22T14:18

россия

сербия

александр боцан-харченко

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санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Власти Сербии не присоединятся к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.Глава МВД Сербии во вторник провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко."Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой РФ, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру – была бы очень бедной цивилизацией", - цитирует ведомство Вулина."Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей", - подчеркнул глава МВД Сербии.Он отметил, что Сербия - самостоятельное государство, она "сама выбирает себе друзей". Вулин также напомнил, что Россия в Совбезе ООН в 2015 году наложила вето на резолюцию, которой сербский народ был бы "провозглашен первым геноцидным народом в истории человечества".Сербский министр внутренних дел указал и на исключительное сотрудничество с МВД, МЧС, Росгвардией и другими силовыми структурами РФ, а также поблагодарил за поддержку Россией территориальной целостности Сербии.

https://ria.ru/20220322/zapad-1779430874.html

https://ria.ru/20220322/bayden-1779409853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сербия, александр боцан-харченко, мвд сербии, александр вулин, в мире, санкции, санкции в отношении россии