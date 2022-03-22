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Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией - РИА Новости, 22.03.2022
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Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией
Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией - РИА Новости, 22.03.2022
Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:10
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сша
пентагон
в мире
россия
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны."Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.Кирби добавил, что министр обороны Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для защиты не только США, но и их союзников.
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сша, пентагон, в мире, россия, ллойд остин
23:10 22.03.2022 (обновлено: 23:33 22.03.2022)
 
Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией

Пентагон заявил, что не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны.
"Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.
Кирби добавил, что министр обороны Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для защиты не только США, но и их союзников.
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