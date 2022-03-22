https://ria.ru/20220322/sderzhivanie-1779540504.html

Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией

Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией - РИА Новости, 22.03.2022

Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T23:10

2022-03-22T23:10

2022-03-22T23:33

сша

пентагон

в мире

россия

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны."Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.Кирби добавил, что министр обороны Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для защиты не только США, но и их союзников.

https://ria.ru/20220322/pentagon-1779380343.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, пентагон, в мире, россия, ллойд остин