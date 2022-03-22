https://ria.ru/20220322/sderzhivanie-1779540504.html
Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией
Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией - РИА Новости, 22.03.2022
Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:10
2022-03-22T23:10
2022-03-22T23:33
сша
пентагон
в мире
россия
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны."Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.Кирби добавил, что министр обороны Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для защиты не только США, но и их союзников.
https://ria.ru/20220322/pentagon-1779380343.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пентагон, в мире, россия, ллойд остин
23:10 22.03.2022 (обновлено: 23:33 22.03.2022)
Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией
Пентагон заявил, что не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией