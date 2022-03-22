https://ria.ru/20220322/sberbank-1779427496.html

Сбербанк прорабатывает альтернативные варианты денежных переводов в Китай

Сбербанк прорабатывает альтернативные варианты денежных переводов в Китай - РИА Новости, 22.03.2022

Сбербанк прорабатывает альтернативные варианты денежных переводов в Китай

Сбербанк прорабатывает варианты переводов в Китай, альтернативные остановленному сервису пополнения кошельков Alipay, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:05

2022-03-22T13:05

2022-03-22T13:05

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбербанк прорабатывает варианты переводов в Китай, альтернативные остановленному сервису пополнения кошельков Alipay, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Сбербанк лишь недавно запустил переводы денежных средств на кошельки одной из крупнейших китайских платежных систем Alipay по номеру телефона. Сервис реализовывался в партнерстве с платежной системой Western Union, но эта компания ранее сообщила, что остановит проведение денежных переводов в России и Белоруссии с 24 марта, таким образом дав своим клиентам две недели на то, чтобы подготовиться к прекращению работы сервиса."Сервис пополнения кошельков AliPay реализовывался в партнёрстве с Western Union с 29 января. В связи с прекращением работы Western Union на территории РФ проработал всего полтора месяца... Сбербанк активно работает над подключением новых партнёров, в том числе прорабатывает такое направление для переводов, как Китай", - сообщили в банке.Сбербанк подчеркнул, что за такой короткий период сервис не успел набрать большую популярность - его объемы в тысячи раз меньше, чем, например, объемы переводов по другим зарубежным направлениям или внутри России. При этом пользователями сервиса были в основном граждане Китая, находящиеся в России.Банк также напомнил, что переводы по номеру телефона в страны ближнего зарубежья работают."Кратковременное отключение по техническим причинам некоторых партнеров и обратное подключение – обычный производственный процесс, который происходил всегда. Банки-партнеры, в которые временно недоступны переводы, в обязательном порядке будут снова подключены к сервису. Более того, к нему подключаются новые банки, сейчас у клиентов банка есть возможность переводить средства по номеру телефона в 51 банк в семи странах ближнего зарубежья", - заключили в Сбербанке.

https://ria.ru/20220318/obnovleniya-1778878712.html

https://ria.ru/20220318/bank-1778788694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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