17:17 22.03.2022 (обновлено: 19:38 22.03.2022)
Siemens приостановил контракт на поставку новых "Сапсанов" в Россию
Siemens уведомила РЖД о приостановке контракта на поставку новых "Сапсанов"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысокоскоростные поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
Высокоскоростные поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. РЖД получили уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан", сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.
"Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму, запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке ... "Сапсанов", - заявил глава РЖД.
Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро. Год спустя замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что холдинг ожидают поставки новой партии электропоездов по графику – с 2022 года.
"Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует", - добавил Белозёров.
По его словам, несмотря на это в России есть и свои производители, например группа "Синара" и входящий в неё завод "Уральские локомотивы". "У нас есть достаточно много компетенций, которые мы, к счастью, переводили в Российскую Федерацию", - сказал Белозеров.
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