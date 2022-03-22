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Siemens приостановил контракт на поставку новых "Сапсанов" в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
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Siemens приостановил контракт на поставку новых "Сапсанов" в Россию
Siemens приостановил контракт на поставку новых "Сапсанов" в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
Siemens приостановил контракт на поставку новых "Сапсанов" в Россию
РЖД получили уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан", сообщил гендиректор РЖД Олег... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:17
2022-03-22T19:38
экономика
ржд
россия
siemens
германия
сапсан
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. РЖД получили уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан", сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации."Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму, запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке ... "Сапсанов", - заявил глава РЖД.Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро. Год спустя замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что холдинг ожидают поставки новой партии электропоездов по графику – с 2022 года."Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует", - добавил Белозёров.По его словам, несмотря на это в России есть и свои производители, например группа "Синара" и входящий в неё завод "Уральские локомотивы". "У нас есть достаточно много компетенций, которые мы, к счастью, переводили в Российскую Федерацию", - сказал Белозеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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экономика, ржд, россия, siemens, германия, сапсан, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии, новости - туризм
17:17 22.03.2022 (обновлено: 19:38 22.03.2022)
 
Siemens приостановил контракт на поставку новых "Сапсанов" в Россию

Siemens уведомила РЖД о приостановке контракта на поставку новых "Сапсанов"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысокоскоростные поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
Высокоскоростные поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Высокоскоростные поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. РЖД получили уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов "Сапсан", сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации.
"Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму, запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке ... "Сапсанов", - заявил глава РЖД.
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Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро. Год спустя замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что холдинг ожидают поставки новой партии электропоездов по графику – с 2022 года.
"Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует", - добавил Белозёров.
По его словам, несмотря на это в России есть и свои производители, например группа "Синара" и входящий в неё завод "Уральские локомотивы". "У нас есть достаточно много компетенций, которые мы, к счастью, переводили в Российскую Федерацию", - сказал Белозеров.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
 
ЭкономикаРЖДРоссияSiemensГерманияСапсанСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
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