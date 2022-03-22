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Суд по делу Сапеги пройдет 28 марта в Гродно - РИА Новости, 22.03.2022
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Суд по делу Сапеги пройдет 28 марта в Гродно
Суд по делу Сапеги пройдет 28 марта в Гродно - РИА Новости, 22.03.2022
Суд по делу Сапеги пройдет 28 марта в Гродно
Судебный процесс над гражданкой России Софьей Сапегой начнется 28 марта в белорусском Гродно, сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:14
2022-03-22T09:37
в мире
белоруссия
софия сапега
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Судебный процесс над гражданкой России Софьей Сапегой начнется 28 марта в белорусском Гродно, сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич."Суд назначен на 28 марта в Гродно", - сказал Дудич. Он отметил, что у семьи мало информации на этот счет, но предположил, что слушание будет открытым.Вместе с тем в Гродненском областном суде, куда ранее поступило дело Сапеги, РИА Новости не подтвердили эту информацию, но не назвали иной даты, как и не стали комментировать, в каком режиме пройдет слушание над Сапегой. "Не подтверждаем это", - сказал начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Павел Варейко, посоветовав следить за информацией в официальных интернет-ресурсах суда.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. Позже Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала, публиковавшего личные данные силовиков. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей грозит до 12 лет лишения свободы, дело россиянки поступило в Гродненский областной суд.
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в мире, белоруссия, софия сапега
09:14 22.03.2022 (обновлено: 09:37 22.03.2022)
 
Суд по делу Сапеги пройдет 28 марта в Гродно

Суд по делу задержанной в Белоруссии Сапеги пройдет 28 марта в Гродно

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Судебный процесс над гражданкой России Софьей Сапегой начнется 28 марта в белорусском Гродно, сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич.
"Суд назначен на 28 марта в Гродно", - сказал Дудич. Он отметил, что у семьи мало информации на этот счет, но предположил, что слушание будет открытым.
Вместе с тем в Гродненском областном суде, куда ранее поступило дело Сапеги, РИА Новости не подтвердили эту информацию, но не назвали иной даты, как и не стали комментировать, в каком режиме пройдет слушание над Сапегой. "Не подтверждаем это", - сказал начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Павел Варейко, посоветовав следить за информацией в официальных интернет-ресурсах суда.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. Позже Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала, публиковавшего личные данные силовиков. Среди статей, по которым она обвиняется - возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков. Ей грозит до 12 лет лишения свободы, дело россиянки поступило в Гродненский областной суд.
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