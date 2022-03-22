https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779530097.html
Белый дом анонсировал новый пакет санкций США против России
Белый дом анонсировал новый пакет санкций США против России - РИА Новости, 22.03.2022
Белый дом анонсировал новый пакет санкций США против России
США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:07
2022-03-22T21:07
2022-03-22T22:00
санкции в отношении россии
джейк салливан
сша
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россия
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни", - сказал Салливан на брифинге.Он сообщил, что президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу на этой неделе объявит вместе с союзниками о "введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России для пресечения попыток их обхода и обеспечения энергичного исполнения".В Европе, по словам Салливана, также планируется представить программу снижения зависимости региона от российских энергопоставок, скоординировать "новую фазу" военной помощи Украине, объявить о дополнительных ассигнованиях на помощь украинским беженцам, обновить конфигурацию долгосрочного присутствия сил НАТО в странах своего "восточного фланга".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779386244.html
https://ria.ru/20220322/dipotnosheniya-1779523937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, джейк салливан, сша, в мире, россия
21:07 22.03.2022 (обновлено: 22:00 22.03.2022)
Белый дом анонсировал новый пакет санкций США против России
Салливан заявил, что США в ближайшее время представят новый пакет санкций против России
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости.
США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России, заявил
советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни", - сказал Салливан
на брифинге.
Он сообщил, что президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу на этой неделе объявит вместе с союзниками о "введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России для пресечения попыток их обхода и обеспечения энергичного исполнения".
В Европе, по словам Салливана, также планируется представить программу снижения зависимости региона от российских энергопоставок, скоординировать "новую фазу" военной помощи Украине, объявить о дополнительных ассигнованиях на помощь украинским беженцам, обновить конфигурацию долгосрочного присутствия сил НАТО в странах своего "восточного фланга".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.