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WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей - РИА Новости, 22.03.2022
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WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей
WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей - РИА Новости, 22.03.2022
WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей
Канадская нефтегазовая промышленность не сможет удовлетворить спрос Евросоюза в случае отказа от российского сырья, пишет обозреватель газеты Washington Post... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:22
2022-03-22T16:45
экономика
россия
евросоюз
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадская нефтегазовая промышленность не сможет удовлетворить спрос Евросоюза в случае отказа от российского сырья, пишет обозреватель газеты Washington Post Дж. Маккалоу.Москве принадлежит треть нефтяного и 40 процентов газового рынка континента. Как отметил колумнист, эти две отрасли не подверглись рестрикциям Брюсселя, поскольку ущерб был бы явно не в пользу Запада.Маккалоу предложил рассмотреть сценарий, при котором Евросоюз все же откажется от ежедневных поставок трех миллионов баррелей нефти из России. Канада добывает около шести миллионов, но большую часть этого сырья экспортирует в США. Чтобы компенсировать потери ЕС от разрыва экономических связей с Москвой, Оттаве придется резко перенаправить поставки из Штатов в Европу, либо нарастить добычу ресурса. Однако, по словам автора, канадские нефтяники считают российские показатели в этой отрасли едва ли достижимыми.Хотя газовая индустрия североамериканского государства развита лучше, чем нефтяная, для стабильного снабжения Евросоюза 155 миллиардами кубометров сырья необходимо достаточное количество кораблей. Сейчас у Канады таких мощностей нет, подытожил журналист.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие ограничительные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к этому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779342654.html
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экономика, россия, евросоюз, сша, канада
16:22 22.03.2022 (обновлено: 16:45 22.03.2022)
 
WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей

Обозреватель WP Маккалоу: Канада не спасет Европу после отказа от российской нефти и газа

© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадская нефтегазовая промышленность не сможет удовлетворить спрос Евросоюза в случае отказа от российского сырья, пишет обозреватель газеты Washington Post Дж. Маккалоу.
"Идея о том, что Канада спасет Европу своими энергетическими щедротами, романтична", — считает автор.
Москве принадлежит треть нефтяного и 40 процентов газового рынка континента. Как отметил колумнист, эти две отрасли не подверглись рестрикциям Брюсселя, поскольку ущерб был бы явно не в пользу Запада.
Маккалоу предложил рассмотреть сценарий, при котором Евросоюз все же откажется от ежедневных поставок трех миллионов баррелей нефти из России. Канада добывает около шести миллионов, но большую часть этого сырья экспортирует в США. Чтобы компенсировать потери ЕС от разрыва экономических связей с Москвой, Оттаве придется резко перенаправить поставки из Штатов в Европу, либо нарастить добычу ресурса. Однако, по словам автора, канадские нефтяники считают российские показатели в этой отрасли едва ли достижимыми.
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Хотя газовая индустрия североамериканского государства развита лучше, чем нефтяная, для стабильного снабжения Евросоюза 155 миллиардами кубометров сырья необходимо достаточное количество кораблей. Сейчас у Канады таких мощностей нет, подытожил журналист.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие ограничительные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к этому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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