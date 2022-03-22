16:22 22.03.2022 (обновлено: 16:45 22.03.2022)
WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей
Обозреватель WP Маккалоу: Канада не спасет Европу после отказа от российской нефти и газа
© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадская нефтегазовая промышленность не сможет удовлетворить спрос Евросоюза в случае отказа от российского сырья, пишет обозреватель газеты Washington Post Дж. Маккалоу.
"Идея о том, что Канада спасет Европу своими энергетическими щедротами, романтична", — считает автор.
Маккалоу предложил рассмотреть сценарий, при котором Евросоюз все же откажется от ежедневных поставок трех миллионов баррелей нефти из России. Канада добывает около шести миллионов, но большую часть этого сырья экспортирует в США. Чтобы компенсировать потери ЕС от разрыва экономических связей с Москвой, Оттаве придется резко перенаправить поставки из Штатов в Европу, либо нарастить добычу ресурса. Однако, по словам автора, канадские нефтяники считают российские показатели в этой отрасли едва ли достижимыми.
Хотя газовая индустрия североамериканского государства развита лучше, чем нефтяная, для стабильного снабжения Евросоюза 155 миллиардами кубометров сырья необходимо достаточное количество кораблей. Сейчас у Канады таких мощностей нет, подытожил журналист.
В Кремле назвали такие ограничительные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к этому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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