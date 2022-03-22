Рейтинг@Mail.ru
Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779461242.html
Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России
Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России - РИА Новости, 22.03.2022
Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России
Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России, сообщил журналистам во вторник премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:23
2022-03-22T15:23
в мире
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
россия
москва
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
БАНГКОК, 22 мар - РИА Новости. Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России, сообщил журналистам во вторник премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.Пресс-брифинг премьера проводился по результатам его рабочего визита во Вьетнам.Глава правительства Малайзии заявил, что "обсуждал с премьером Вьетнама Фам Винь Чинем российско-украинский конфликт и что стороны договорились, что будут сохранять нейтралитет в этом вопросе". Слова премьер-министра цитирует малайзийское новостное агентство Bernama."Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти санкции, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаем только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН", - сказал премьер-министр.Исмаил Сабри Яакоб также заявил, что Малайзия "не пойдёт на компромисс в вопросе иностранной агрессии против любого суверенного государства"."Мы не поддержим такую агрессию, но наша позиция состоит в том, что мы не будем вмешиваться. Мы хотим, чтобы кризис на Украине был разрешён дипломатическим путем", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779422191.html
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779386244.html
россия
москва
донецкая народная республика
малайзия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, москва, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, оон, малайзия, вьетнам
15:23 22.03.2022
 
Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России

Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать западные санкции против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 22 мар - РИА Новости. Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России, сообщил журналистам во вторник премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.
Пресс-брифинг премьера проводился по результатам его рабочего визита во Вьетнам.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:35
В Финляндии допустили введение санкций ЕС против нефтяной отрасли России
Глава правительства Малайзии заявил, что "обсуждал с премьером Вьетнама Фам Винь Чинем российско-украинский конфликт и что стороны договорились, что будут сохранять нейтралитет в этом вопросе". Слова премьер-министра цитирует малайзийское новостное агентство Bernama.
"Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти санкции, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаем только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН", - сказал премьер-министр.
Исмаил Сабри Яакоб также заявил, что Малайзия "не пойдёт на компромисс в вопросе иностранной агрессии против любого суверенного государства".
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:05
WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир
"Мы не поддержим такую агрессию, но наша позиция состоит в том, что мы не будем вмешиваться. Мы хотим, чтобы кризис на Украине был разрешён дипломатическим путем", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
Термоядерный реактор - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 09:46
Axios: санкции против России могут оставить США без термоядерного реактора
 
В миреСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНМалайзияВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала