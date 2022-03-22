https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779461242.html

Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России

Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России - РИА Новости, 22.03.2022

Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России

Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России, сообщил журналистам во вторник премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:23

2022-03-22T15:23

2022-03-22T15:23

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БАНГКОК, 22 мар - РИА Новости. Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России, сообщил журналистам во вторник премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.Пресс-брифинг премьера проводился по результатам его рабочего визита во Вьетнам.Глава правительства Малайзии заявил, что "обсуждал с премьером Вьетнама Фам Винь Чинем российско-украинский конфликт и что стороны договорились, что будут сохранять нейтралитет в этом вопросе". Слова премьер-министра цитирует малайзийское новостное агентство Bernama."Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти санкции, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаем только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН", - сказал премьер-министр.Исмаил Сабри Яакоб также заявил, что Малайзия "не пойдёт на компромисс в вопросе иностранной агрессии против любого суверенного государства"."Мы не поддержим такую агрессию, но наша позиция состоит в том, что мы не будем вмешиваться. Мы хотим, чтобы кризис на Украине был разрешён дипломатическим путем", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779422191.html

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779386244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, москва, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, оон, малайзия, вьетнам