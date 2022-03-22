https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779444510.html

В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций

В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций - РИА Новости, 22.03.2022

В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в палату законопроект, регулирующий правовые последствия в случаях... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:12

2022-03-22T14:12

2022-03-22T14:12

санкции

санкции в отношении россии

россия

госдума рф

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в палату законопроект, регулирующий правовые последствия в случаях неисполнения обязательств из-за введенных против России санкций.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагается закрепить правовые последствия "в случае недружественных действий, которые объективно вызывают невозможность исполнения ранее заключенных обязательств". Так, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части, если исполнение обязательства становится окончательно невозможным. Обязательство "замораживается", а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, если докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось временно невозможным, добавляется там."Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, и ее обязательства на поставку прекращаются", - прокомментировал инициативу журналистам Крашенинников.Отмечается, что такие меры не могут быть применены в интересах лиц, которые способствовали применению недружественных действий в отношении РФ.Уточняется, что закон станет ретроактивным, его действие будет распространено на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220322/ofshor-1779441587.html

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, россия, госдума рф, общество, экономика