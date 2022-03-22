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В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций - РИА Новости, 22.03.2022
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В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций
В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций - РИА Новости, 22.03.2022
В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в палату законопроект, регулирующий правовые последствия в случаях... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:12
2022-03-22T14:12
санкции
санкции в отношении россии
россия
госдума рф
общество
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в палату законопроект, регулирующий правовые последствия в случаях неисполнения обязательств из-за введенных против России санкций.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагается закрепить правовые последствия "в случае недружественных действий, которые объективно вызывают невозможность исполнения ранее заключенных обязательств". Так, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части, если исполнение обязательства становится окончательно невозможным. Обязательство "замораживается", а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, если докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось временно невозможным, добавляется там."Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, и ее обязательства на поставку прекращаются", - прокомментировал инициативу журналистам Крашенинников.Отмечается, что такие меры не могут быть применены в интересах лиц, которые способствовали применению недружественных действий в отношении РФ.Уточняется, что закон станет ретроактивным, его действие будет распространено на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220322/ofshor-1779441587.html
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санкции, санкции в отношении россии, россия, госдума рф, общество, экономика
14:12 22.03.2022
 
В Госдуму внесли проект о последствиях за неоказание услуг из-за санкций

В Госдуму внесли проект, регулирующий правовые последствия неоказания услуг из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в палату законопроект, регулирующий правовые последствия в случаях неисполнения обязательств из-за введенных против России санкций.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагается закрепить правовые последствия "в случае недружественных действий, которые объективно вызывают невозможность исполнения ранее заключенных обязательств". Так, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части, если исполнение обязательства становится окончательно невозможным. Обязательство "замораживается", а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, если докажет, что надлежащее исполнение объективно оказалось временно невозможным, добавляется там.
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"Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, и ее обязательства на поставку прекращаются", - прокомментировал инициативу журналистам Крашенинников.
Отмечается, что такие меры не могут быть применены в интересах лиц, которые способствовали применению недружественных действий в отношении РФ.
Уточняется, что закон станет ретроактивным, его действие будет распространено на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
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