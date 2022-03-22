12:35 22.03.2022 (обновлено: 12:43 22.03.2022)
В Финляндии допустили введение санкций ЕС против нефтяной отрасли России
Финский министр Туппурайнен допустила введение санкций ЕС против нефтяной отрасли России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не согласовали дальнейшие санкции в отношении энергетического сектора России и, в частности, нефтяной отрасли, но такие санкции не исключены, сообщила перед началом заседания в Брюсселе Совета по общим делам ЕС финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен.
"Финляндия не сильно зависит от российского нефтяного рынка, есть другие источники на мировом рынке. Вместе с тем, мы не договорились по санкциям (против России – ред.) в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике", - сообщила министр. Она также выразила мнение, что "рассмотрение таких санкций также важно для членов Евросоюза".
Накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры рассматривали вопрос о санкциях в отношении российской нефтяной отрасли, но пока никаких решений не приняли. Он также выразил уверенность, что на текущей неделе новый пакет антироссийских санкций ЕС ждать не стоит.