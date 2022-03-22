https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779422191.html

В Финляндии допустили введение санкций ЕС против нефтяной отрасли России

В Финляндии допустили введение санкций ЕС против нефтяной отрасли России - РИА Новости, 22.03.2022

В Финляндии допустили введение санкций ЕС против нефтяной отрасли России

Страны Евросоюза пока не согласовали дальнейшие санкции в отношении энергетического сектора России и, в частности, нефтяной отрасли, но такие санкции не... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:35

2022-03-22T12:35

2022-03-22T12:43

санкции

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нефть

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не согласовали дальнейшие санкции в отношении энергетического сектора России и, в частности, нефтяной отрасли, но такие санкции не исключены, сообщила перед началом заседания в Брюсселе Совета по общим делам ЕС финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен."Финляндия не сильно зависит от российского нефтяного рынка, есть другие источники на мировом рынке. Вместе с тем, мы не договорились по санкциям (против России – ред.) в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике", - сообщила министр. Она также выразила мнение, что "рассмотрение таких санкций также важно для членов Евросоюза".Накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры рассматривали вопрос о санкциях в отношении российской нефтяной отрасли, но пока никаких решений не приняли. Он также выразил уверенность, что на текущей неделе новый пакет антироссийских санкций ЕС ждать не стоит.

https://ria.ru/20220322/bayden-1779384935.html

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Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, в мире, финляндия, нефть