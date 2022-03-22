https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779386244.html
США решили наказать Россию, но сами же попали под удар
Axios: санкции против России могут оставить США без термоядерного реактора - РИА Новости, 22.03.2022
США решили наказать Россию, но сами же попали под удар
Антироссийские санкции, веденные Вашингтоном, могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США, пишет портал Axios. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:46
2022-03-22T09:46
2022-03-22T10:03
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции, веденные Вашингтоном, могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США, пишет портал Axios.По информации издания, компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающаяся разработкой этого проекта, рискует столкнуться с проблемами в поставках высокотемпературных сверхпроводников. Дело в том, что основной их производитель — российское предприятие SuperOx, и с учетом массового бойкота со стороны иностранных предприятий из-за спецоперации на Украине это сотрудничество тоже оказалось под угрозой.Представитель CFS Кристен Каллен отказалась подтвердить или опровергнуть, что американская сторона прекратит закупки. Она отметила, что еще до обострения ситуации компания диверсифицировала поставки сверхпроводников, а продолжающийся кризис сделал эти меры актуальнее.Вместе с этим в CFS подчеркнули, что сейчас сроки достижения энергетической эффективности реактора остаются прежними: на положительный баланс планируют выйти к 2025 году.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779368066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, россия, москва, украина, сша
09:46 22.03.2022 (обновлено: 10:03 22.03.2022)
Axios: санкции против России могут оставить США без термоядерного реактора
Axios: антироссийские санкции поставили по угрозу создание термоядерного реактора в США