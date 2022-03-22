https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779383478.html

Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков

Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков

Россия адаптируется к американским санкциям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:21

2022-03-22T09:21

2022-03-22T12:15

в мире

санкции в отношении россии

сша

россия

сергей рябков

дмитрий биричевский

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия адаптируется к американским санкциям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной. Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США", - добавил Рябков."Мы преодолеем эти трудности, решимость и воля есть... К тому же происходящее не стало неожиданностью, не стало чем-то экстраординарным. Напомню, что более ста циклов санкций было применено США до начала спецоперации. Мы адаптировались к этим санкциям, адаптируемся и теперь. Здесь нету оснований для тревоги", - сказал Рябков в эфире "России 1".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779192139.html

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html

сша

россия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, сергей рябков, дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, москва, евросоюз