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Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
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Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков
Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков
Россия адаптируется к американским санкциям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:21
2022-03-22T12:15
в мире
санкции в отношении россии
сша
россия
сергей рябков
дмитрий биричевский
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия адаптируется к американским санкциям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной. Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США", - добавил Рябков."Мы преодолеем эти трудности, решимость и воля есть... К тому же происходящее не стало неожиданностью, не стало чем-то экстраординарным. Напомню, что более ста циклов санкций было применено США до начала спецоперации. Мы адаптировались к этим санкциям, адаптируемся и теперь. Здесь нету оснований для тревоги", - сказал Рябков в эфире "России 1".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779192139.html
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html
сша
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москва
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в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, сергей рябков, дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, москва, евросоюз
09:21 22.03.2022 (обновлено: 12:15 22.03.2022)
 
Россия адаптируется к американским санкциям, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия адаптируется к американским санкциям

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия адаптируется к американским санкциям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной. Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США", - добавил Рябков.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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США пригрозили расширить санкции против России
"Мы преодолеем эти трудности, решимость и воля есть... К тому же происходящее не стало неожиданностью, не стало чем-то экстраординарным. Напомню, что более ста циклов санкций было применено США до начала спецоперации. Мы адаптировались к этим санкциям, адаптируемся и теперь. Здесь нету оснований для тревоги", - сказал Рябков в эфире "России 1".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:05
WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир
 
В миреСанкции в отношении РоссииСШАРоссияСергей РябковДмитрий БиричевскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваЕвросоюз
 
 
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