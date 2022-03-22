Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США хотят запретить работать с работающими в России компаниями - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779378267.html
В конгрессе США хотят запретить работать с работающими в России компаниями
В конгрессе США хотят запретить работать с работающими в России компаниями - РИА Новости, 22.03.2022
В конгрессе США хотят запретить работать с работающими в России компаниями
Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони предложила запретить американским властям вести дела с работающими в России компаниями. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:38
2022-03-22T08:38
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e18debbfb2ce85e4cefd6b75cd5b0afe.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони предложила запретить американским властям вести дела с работающими в России компаниями.Мэлони в понедельник внесла соответствующий законопроект на рассмотрение."В то время как многие компании приняли правильное решение завершить или в значительной мере сократить свою деятельность в России, другие этого делать не стали. Поэтому сегодня я вношу этот осмысленный проект для поддержки усилий администрации (президента США Джо - ред.) Байдена и (вице-президента Камалы - ред.) Харрис по изолированию России и обеспечению того, чтобы никакие деньги американских налогоплательщиков не шли на поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина", - говорится в заявлении председателя комитета.Законопроект предполагает запрет ведения дел с компаниями, "которые подрывают интересы безопасности США". продолжая работать в России. Также Мэлони предлагает запретить американскому правительству покупать товары или услуги у фирм, которые продолжают вести бизнес в России "во время агрессивной войны", а также дает возможность расторгать контракты.Законопроект вместе с тем предлагает делать "разумные исключения" для товаров и услуг, которые послужат "на благо Украины или удовлетворения основных потребностей человека".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779192139.html
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html
донецкая народная республика
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_adb21e175fe7bc5631de58c3142ffd75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
08:38 22.03.2022
 
В конгрессе США хотят запретить работать с работающими в России компаниями

В конгрессе США предложили запретить сотрудничество с компаниями, работающими в России

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони предложила запретить американским властям вести дела с работающими в России компаниями.
Мэлони в понедельник внесла соответствующий законопроект на рассмотрение.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 03:05
США пригрозили расширить санкции против России
"В то время как многие компании приняли правильное решение завершить или в значительной мере сократить свою деятельность в России, другие этого делать не стали. Поэтому сегодня я вношу этот осмысленный проект для поддержки усилий администрации (президента США Джо - ред.) Байдена и (вице-президента Камалы - ред.) Харрис по изолированию России и обеспечению того, чтобы никакие деньги американских налогоплательщиков не шли на поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина", - говорится в заявлении председателя комитета.
Законопроект предполагает запрет ведения дел с компаниями, "которые подрывают интересы безопасности США". продолжая работать в России. Также Мэлони предлагает запретить американскому правительству покупать товары или услуги у фирм, которые продолжают вести бизнес в России "во время агрессивной войны", а также дает возможность расторгать контракты.
Законопроект вместе с тем предлагает делать "разумные исключения" для товаров и услуг, которые послужат "на благо Украины или удовлетворения основных потребностей человека".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пекин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
04:02
В Китае раскритиковали США за вред от антироссийских санкций
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСШАРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала