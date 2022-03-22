В конгрессе США хотят запретить работать с работающими в России компаниями
В конгрессе США предложили запретить сотрудничество с компаниями, работающими в России
© AP Photo / Julio CortezКапитолий
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони предложила запретить американским властям вести дела с работающими в России компаниями.
Мэлони в понедельник внесла соответствующий законопроект на рассмотрение.
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"В то время как многие компании приняли правильное решение завершить или в значительной мере сократить свою деятельность в России, другие этого делать не стали. Поэтому сегодня я вношу этот осмысленный проект для поддержки усилий администрации (президента США Джо - ред.) Байдена и (вице-президента Камалы - ред.) Харрис по изолированию России и обеспечению того, чтобы никакие деньги американских налогоплательщиков не шли на поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина", - говорится в заявлении председателя комитета.
Законопроект предполагает запрет ведения дел с компаниями, "которые подрывают интересы безопасности США". продолжая работать в России. Также Мэлони предлагает запретить американскому правительству покупать товары или услуги у фирм, которые продолжают вести бизнес в России "во время агрессивной войны", а также дает возможность расторгать контракты.
Законопроект вместе с тем предлагает делать "разумные исключения" для товаров и услуг, которые послужат "на благо Украины или удовлетворения основных потребностей человека".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.