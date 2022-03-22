https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html

В Китае раскритиковали США за вред от антироссийских санкций

В Китае раскритиковали США за вред от антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2022

В Китае раскритиковали США за вред от антироссийских санкций

Американские санкции против России обнажили недостатки мировой финансово-экономической системы. Такое мнение высказало китайское издание "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:02

2022-03-22T04:02

2022-03-22T04:02

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американские санкции против России обнажили недостатки мировой финансово-экономической системы. Такое мнение высказало китайское издание "Хуаньцю шибао".Новые санкции, говорится в статье, направлены на ограничение возможностей России по экспорту энергоносителей, импорту ключевых продуктов и технологий и доступу к международным рынкам капитала. Однако с глобальной точки зрения эти санкции усиливают напряженность в глобальной цепочке поставок, вызывают рост цен на такие товары, как энергоносители и сырье, и дальнейшее ускорение и без того серьезной глобальной инфляции. Санкции также создадут дополнительные риски и неопределенность для финансовых учреждений в третьих странах, которые в большей степени подвержены влиянию России, например, может возникнуть риск дефолта по суверенным долгам, констатирует автор материала.Замораживание валютных резервов России в размере сотен миллиардов долларов уже бросило тень на стабильность и надежность международной валютно-финансовой системы и порядка. Санкции против Москвы обнажили чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы и могут побудить другие страны к стремлению диверсифицировать валютные резервы, расчетные валюты и платежные системы, резюмирует издание.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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