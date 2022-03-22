https://ria.ru/20220322/samolety-1779418488.html

Авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 самолетов

Авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 самолетов - РИА Новости, 22.03.2022

Авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 самолетов

Российские авиакомпании уже перевели в реестр страны почти 800 самолетов, сообщил министр транспорта Виталий Савельев во время заседания комитета Совета... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:19

2022-03-22T12:19

2022-03-22T15:54

виталий савельев

экономика

россия

авиация

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании уже перевели в реестр страны почти 800 самолетов, сообщил министр транспорта Виталий Савельев во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.Глава ведомства также отметил, что местные перевозчики на данный момент потеряли 78 самолетов, которые арестовали за рубежом."Всего самолетов в стране в 111 авиакомпаниях было 1367", — сказал Савельев.При этом, по его оценке, российские авиакомпании в 2022 году смогут перевезти 90-100 миллионов пассажиров."Если внутри России туристический бизнес будет лучше развиваться, мы полагаем, что все-таки 90 миллионов мы сможем перевезти внутри России. Если Турция и все остальные страны, Египет, будут нас принимать, <...> то может быть около ста миллионов в целом", — уточнил министр. Савельев добавил, что государство ищет легальные пути договориться с западными лизингодателями, однако пока это не удается.Он особо подчеркнул, что иностранные авиакомпании нельзя пускать на перевозки внутри страны, так как это навредит отечественной авиаотрасли."Чего мы не можем и не должны допустить — это каботаж внутри России. Это положит всю авиацию. Дать (иностранным авиакомпаниям. — Прим. ред.) восьмую, девятую степень свободы — все, больше авиацию России не поднять. <...> Поэтому можно давать и увеличивать им рейсы сюда и отсюда. <...> Внутри России пускать их нельзя. Я категорически против. Потому что авиации больше не будет российской. Они нас просто положат. Надо самим корячиться и выкарабкиваться", — уверен Савельев.После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, Евросоюз, США и другие государства закрыли небо для российских авиакомпаний. Позднее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на страну. В нем предполагается введение норм, позволяющих выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге у России, это поможет отрасли бесперебойно функционировать, сообщалось в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, документ дает отсрочку проведения сертификации технических средств транспортной безопасности.

https://ria.ru/20220317/samolety-1778703126.html

https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виталий савельев, экономика, россия, авиация