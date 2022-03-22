15:37 22.03.2022 (обновлено: 16:35 22.03.2022)
России отказали в поставке компонентов для МС-21, заявил Мантуров
Мантуров: России отказали в поставке компонентов для МС-21 даже по предоплаченным заказам
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные производители отказались поставлять компоненты для самолета МС-21, причем даже по предоплаченным заказам, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Нам отказано в поставке компонентов (для МС-21 - ред.) в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких", - отметил он в ходе брифинга.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.