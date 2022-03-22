https://ria.ru/20220322/samolet-1779463887.html

России отказали в поставке компонентов для МС-21, заявил Мантуров

России отказали в поставке компонентов для МС-21, заявил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022

России отказали в поставке компонентов для МС-21, заявил Мантуров

Иностранные производители отказались поставлять компоненты для самолета МС-21, причем даже по предоплаченным заказам, заявил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:37

2022-03-22T15:37

2022-03-22T16:35

технологии

сша

россия

украина

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

денис мантуров

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные производители отказались поставлять компоненты для самолета МС-21, причем даже по предоплаченным заказам, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Нам отказано в поставке компонентов (для МС-21 - ред.) в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких", - отметил он в ходе брифинга.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220322/tu-204-1779463413.html

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Петр Попадюк

технологии, сша, россия, украина, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)