https://ria.ru/20220322/sammit-1779540254.html

Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ

Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.03.2022

Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ

Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T23:05

2022-03-22T23:05

2022-03-22T23:05

в мире

владимир зеленский

нато

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, передает агентство УНИАН со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова."Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате, сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

https://ria.ru/20220316/nato-1778412556.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, нато, украина