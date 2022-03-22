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Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.03.2022
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Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.03.2022
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ
Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:05
2022-03-22T23:05
в мире
владимир зеленский
нато
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, передает агентство УНИАН со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова."Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате, сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
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в мире, владимир зеленский, нато, украина
23:05 22.03.2022
 
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ

УНИАН: Зеленский выступит по видеосвязи на саммите стран НАТО 24 марта в Брюсселе

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, передает агентство УНИАН со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова.
"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате, сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 11:57
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
 
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