https://ria.ru/20220322/sammit-1779540254.html
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.03.2022
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ
Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T23:05
2022-03-22T23:05
2022-03-22T23:05
в мире
владимир зеленский
нато
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, передает агентство УНИАН со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова."Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате, сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
https://ria.ru/20220316/nato-1778412556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, нато, украина
Зеленский выступит на саммите НАТО по видеосвязи, сообщили украинские СМИ
УНИАН: Зеленский выступит по видеосвязи на саммите стран НАТО 24 марта в Брюсселе