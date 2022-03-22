https://ria.ru/20220322/sakhar-1779424418.html

Жителя Татарстана задержали за спекуляцию сахаром через соцсеть

Жителя Татарстана задержали за спекуляцию сахаром через соцсеть - РИА Новости, 22.03.2022

Жителя Татарстана задержали за спекуляцию сахаром через соцсеть

Полицейские задержали жителя Татарстана, продававшего сахар без необходимых разрешительных и сопроводительных документов и по значительно превышающей рыночную... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:49

2022-03-22T12:49

2022-03-22T14:45

происшествия

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 22 мар – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Татарстана, продававшего сахар без необходимых разрешительных и сопроводительных документов и по значительно превышающей рыночную цене, сообщили РИА Новости в МВД республики."Сотрудники… МВД по Татарстану во время мониторинга социальных сетей и сети интернет установили факт размещения спекуляционного предложения по продаже товаров, пользующихся повышенным спросом. В ходе оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" задержан мужчина, который осуществил доставку и реализацию мешка сахара массой 50 кг по цене, превышающей рыночную стоимость", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что у мужчины отсутствовали декларация о соответствии, товарно-сопроводительные документы, а также документы на осуществление предпринимательской деятельности (государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). По информации МВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мужчине грозит административная ответственность.На оперативном видео, опубликованном местными СМИ, мужчина сообщает, что сегодня продал уже семь мешков сахара, осталось еще три, с утра он снова планирует поехать на склад за сахаром. В ролике не уточняется, по какой цене продавец реализовывал сахар, но он отмечает, что сам приобрел его по 95 рублей за килограмм. По информации мужчины, накануне ему предложили 20 тонн сахара по 85 рублей за килограмм, но он отказался.

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779366595.html

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

республика татарстан (татарстан)

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)