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В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар - РИА Новости, 22.03.2022
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В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар
В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар - РИА Новости, 22.03.2022
В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар
Цена на сахар в Кузбассе выросла из-за ажиотажного спроса на него, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ответ на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:13
2022-03-22T09:13
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Цена на сахар в Кузбассе выросла из-за ажиотажного спроса на него, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ответ на вопрос жителей региона о том, почему выросла цена на этот продукт."Здесь несколько причин: в том числе ажиотажная покупка сахара впрок. Сахар – это биржевой товар, в РФ он торгуется на Санкт-Петербургской и Московской биржах. Соответственно, когда появляется спрос – повышается цена. На заводах сахара достаточно, на оптовых складах сахар тоже есть. Это чисто ажиотажный подъем цен на такой важный продукт. Я хочу еще раз ко всем обратится: ведь сахара мы сейчас немного потребляем, зачем его брать впрок и разгонять стоимость?" – написал губернатор.Он подчеркнул, что власть региона реагирует на ситуацию, отметив, что этим вопросом серьезно занимается Федеральная антимонопольная служба."У нас, к сожалению, на Кузбассе нет своего завода по производству сахара, поэтому мы работаем с другими регионами. Но мы работаем в законном порядке, через ФАС", - подытожил Цивилев.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:13 22.03.2022
 
В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар

Глава Кузбасса Цивилев заявил, что в регионе из-за ажиотажа выросла цена на сахар

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мешки с сахаром на полке магазина. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Цена на сахар в Кузбассе выросла из-за ажиотажного спроса на него, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ответ на вопрос жителей региона о том, почему выросла цена на этот продукт.
"Здесь несколько причин: в том числе ажиотажная покупка сахара впрок. Сахар – это биржевой товар, в РФ он торгуется на Санкт-Петербургской и Московской биржах. Соответственно, когда появляется спрос – повышается цена. На заводах сахара достаточно, на оптовых складах сахар тоже есть. Это чисто ажиотажный подъем цен на такой важный продукт. Я хочу еще раз ко всем обратится: ведь сахара мы сейчас немного потребляем, зачем его брать впрок и разгонять стоимость?" – написал губернатор.
Он подчеркнул, что власть региона реагирует на ситуацию, отметив, что этим вопросом серьезно занимается Федеральная антимонопольная служба.
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