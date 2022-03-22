https://ria.ru/20220322/sakhar-1779381682.html

В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар

В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар - РИА Новости, 22.03.2022

В Кузбассе из-за ажиотажного спроса выросла цена на сахар

Цена на сахар в Кузбассе выросла из-за ажиотажного спроса на него, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ответ на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:13

2022-03-22T09:13

2022-03-22T09:13

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Цена на сахар в Кузбассе выросла из-за ажиотажного спроса на него, написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ответ на вопрос жителей региона о том, почему выросла цена на этот продукт."Здесь несколько причин: в том числе ажиотажная покупка сахара впрок. Сахар – это биржевой товар, в РФ он торгуется на Санкт-Петербургской и Московской биржах. Соответственно, когда появляется спрос – повышается цена. На заводах сахара достаточно, на оптовых складах сахар тоже есть. Это чисто ажиотажный подъем цен на такой важный продукт. Я хочу еще раз ко всем обратится: ведь сахара мы сейчас немного потребляем, зачем его брать впрок и разгонять стоимость?" – написал губернатор.Он подчеркнул, что власть региона реагирует на ситуацию, отметив, что этим вопросом серьезно занимается Федеральная антимонопольная служба."У нас, к сожалению, на Кузбассе нет своего завода по производству сахара, поэтому мы работаем с другими регионами. Но мы работаем в законном порядке, через ФАС", - подытожил Цивилев.

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779371500.html

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779366595.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)