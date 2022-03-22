https://ria.ru/20220322/sakhar-1779366595.html

Диетолог объяснила, почему не стоит хранить дома большие запасы сахара

Диетолог объяснила, почему не стоит хранить дома большие запасы сахара - РИА Новости, 22.03.2022

Диетолог объяснила, почему не стоит хранить дома большие запасы сахара

Покупать большое количество сахара на фоне возникшего ажиотажа – это бессмысленно и может привести к появлению дополнительных рисков для здоровья, рассказала в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T02:10

2022-03-22T02:10

2022-03-22T02:10

общество

сахар

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Покупать большое количество сахара на фоне возникшего ажиотажа – это бессмысленно и может привести к появлению дополнительных рисков для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Спрос на товары первой необходимости, в том числе на сахар, растет тогда, когда люди опасаются экономической нестабильности, даже если реальных предпосылок для дефицита нет. Однако хранение дома больших запасов сахара может стать поводом для злоупотребления этим продуктом, отметила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова. Есть больше сахара, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вредно для здоровья, напомнила она.Одного килограмма сахара может хватить очень надолго, если придерживаться принципов здорового питания, добавила Круглова.Со временем этот продукт не становится токсичным, но его длительное хранение может привести к другим неприятным последствиям, продолжила она."В сахарном песке могут завестись насекомые. Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно", – предупредила Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220321/sakhar-1779291479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, сахар