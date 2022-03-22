https://ria.ru/20220322/sakhar-1779366595.html
Диетолог объяснила, почему не стоит хранить дома большие запасы сахара
Диетолог объяснила, почему не стоит хранить дома большие запасы сахара - РИА Новости, 22.03.2022
Диетолог объяснила, почему не стоит хранить дома большие запасы сахара
Покупать большое количество сахара на фоне возникшего ажиотажа – это бессмысленно и может привести к появлению дополнительных рисков для здоровья, рассказала в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T02:10
2022-03-22T02:10
2022-03-22T02:10
общество
сахар
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Покупать большое количество сахара на фоне возникшего ажиотажа – это бессмысленно и может привести к появлению дополнительных рисков для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Спрос на товары первой необходимости, в том числе на сахар, растет тогда, когда люди опасаются экономической нестабильности, даже если реальных предпосылок для дефицита нет. Однако хранение дома больших запасов сахара может стать поводом для злоупотребления этим продуктом, отметила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова. Есть больше сахара, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вредно для здоровья, напомнила она.Одного килограмма сахара может хватить очень надолго, если придерживаться принципов здорового питания, добавила Круглова.Со временем этот продукт не становится токсичным, но его длительное хранение может привести к другим неприятным последствиям, продолжила она."В сахарном песке могут завестись насекомые. Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно", – предупредила Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220321/sakhar-1779291479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, сахар
Диетолог объяснила, почему не стоит хранить дома большие запасы сахара
Диетолог Круглова предостерегла россиян от хранения дома большого количества сахара
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Покупать большое количество сахара на фоне возникшего ажиотажа – это бессмысленно и может привести к появлению дополнительных рисков для здоровья, рассказала
в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.
Спрос на товары первой необходимости, в том числе на сахар, растет тогда, когда люди опасаются экономической нестабильности, даже если реальных предпосылок для дефицита нет. Однако хранение дома больших запасов сахара может стать поводом для злоупотребления этим продуктом, отметила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова. Есть больше сахара, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вредно для здоровья, напомнила она.
"По поводу нормы употребления сахара ВОЗ нам говорит, что за счет добавленного сахара человек должен получать не более десяти процентов от суточной калорийности своего рациона. Если человек сократит это количество до пяти процентов, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня", – уточнила диетолог.
Одного килограмма сахара может хватить очень надолго, если придерживаться принципов здорового питания, добавила Круглова.
Со временем этот продукт не становится токсичным, но его длительное хранение может привести к другим неприятным последствиям, продолжила она.
"В сахарном песке могут завестись насекомые. Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно", – предупредила Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.