https://ria.ru/20220322/s7-1779480885.html

S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев

S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев - РИА Новости, 22.03.2022

S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев

Российская авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:38

2022-03-22T16:38

2022-03-22T17:24

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

украина

s7 airlines

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220322/samolety-1779418488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), украина, s7 airlines, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), санкции, новости - туризм