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S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев - РИА Новости, 22.03.2022
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S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев
S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев - РИА Новости, 22.03.2022
S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев
Российская авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:38
2022-03-22T17:24
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
украина
s7 airlines
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), украина, s7 airlines, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), санкции, новости - туризм
16:38 22.03.2022 (обновлено: 17:24 22.03.2022)
 
S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев

Глава Минтранса Савельев: авиакомпания S7 планирует эксплуатировать самолеты Ил-96 и Ил-86

© Марина ЛысцеваПассажирский самолет Ил-96
Пассажирский самолет Ил-96
© Марина Лысцева
Пассажирский самолет Ил-96
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Сейчас S7 по моей протекции, я с (главой Минпромторга Денисом - ред.) Мантуровым договорился, забирает пять машин, два 96-х "грузовика" и три 86-х. Будет достраивать их... и будем летать", - сказал Савельев.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)УкраинаS7 AirlinesМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сергей СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)СанкцииНовости - Туризм
 
 
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