16:38 22.03.2022 (обновлено: 17:24 22.03.2022)
S7 планирует эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, сообщил Савельев
Глава Минтранса Савельев: авиакомпания S7 планирует эксплуатировать самолеты Ил-96 и Ил-86
© Марина ЛысцеваПассажирский самолет Ил-96
© Марина Лысцева
Пассажирский самолет Ил-96
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Сейчас S7 по моей протекции, я с (главой Минпромторга Денисом - ред.) Мантуровым договорился, забирает пять машин, два 96-х "грузовика" и три 86-х. Будет достраивать их... и будем летать", - сказал Савельев.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.