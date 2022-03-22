https://ria.ru/20220322/s-400-1779365447.html
Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400
Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400 - РИА Новости, 22.03.2022
Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400
Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный предложению США Анкаре передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T01:30
2022-03-22T01:30
2022-03-22T01:30
в мире
владимир путин
россия
с-400 «триумф»
f-35
турция
украина
сша
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный предложению США Анкаре передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам.О соответствующем предложении Вашингтона ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать.Как отмечает издание, у Турции четкая позиция по украинскому вопросу. Так, президент Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не хочет потерять ни России, ни Украину, и выступал за прекращение конфликта дипломатическим путем.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Пусть Греция предоставит С-300", - заявил пользователь Сердар."Вы можете дать F-35 Украине", - сыронизировал Умут."С-400 важнее F-35. США знают это. Вы можете защитить свою страну не самолетами, а средствами противовоздушной обороны. Смотрите, Украина не смогла и одного самолета поднять в воздух, потому что у нее нет системы ПВО", - отметил "Из Дюздже"."У меня предложение получше: дайте нам 500 ядерных боеголовок, а мы дадим вам С-400, и делайте, что хотите", - предложил Алпер."Это план по втягиванию Турции и России в конфликт. Газ перекроют, промышленность рухнет, мы останемся без системы противовоздушной обороны большой дальности. Не сможем покупать ни масло, ни пшеницу у России. От F-35 проку не будет", - указал Бекир."С-400 мы приберегаем для вас", - добавил Асым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220320/s-400-1779126694.html
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в мире, владимир путин, россия, с-400 «триумф», f-35, турция, украина, сша
Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400
Читатели Haber7 раскритиковали предложение США передать Украине купленные у России С-400