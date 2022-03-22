https://ria.ru/20220322/s-400-1779365447.html

Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400

Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400 - РИА Новости, 22.03.2022

Турки разозлились из-за предложения США передать Украине С-400

Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный предложению США Анкаре передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T01:30

2022-03-22T01:30

2022-03-22T01:30

в мире

владимир путин

россия

с-400 «триумф»

f-35

турция

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576252270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bc00f5f7a6f6ce3a8b1b98ffe1888b7.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный предложению США Анкаре передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам.О соответствующем предложении Вашингтона ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать.Как отмечает издание, у Турции четкая позиция по украинскому вопросу. Так, президент Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не хочет потерять ни России, ни Украину, и выступал за прекращение конфликта дипломатическим путем.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Пусть Греция предоставит С-300", - заявил пользователь Сердар."Вы можете дать F-35 Украине", - сыронизировал Умут."С-400 важнее F-35. США знают это. Вы можете защитить свою страну не самолетами, а средствами противовоздушной обороны. Смотрите, Украина не смогла и одного самолета поднять в воздух, потому что у нее нет системы ПВО", - отметил "Из Дюздже"."У меня предложение получше: дайте нам 500 ядерных боеголовок, а мы дадим вам С-400, и делайте, что хотите", - предложил Алпер."Это план по втягиванию Турции и России в конфликт. Газ перекроют, промышленность рухнет, мы останемся без системы противовоздушной обороны большой дальности. Не сможем покупать ни масло, ни пшеницу у России. От F-35 проку не будет", - указал Бекир."С-400 мы приберегаем для вас", - добавил Асым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220320/s-400-1779126694.html

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779340500.html

россия

турция

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, с-400 «триумф», f-35, турция, украина, сша