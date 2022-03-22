https://ria.ru/20220322/ryazan-1779452537.html

Рязанский губернатор поручил не допустить закрытия предприятий

Рязанский губернатор поручил не допустить закрытия предприятий - РИА Новости, 22.03.2022

Рязанский губернатор поручил не допустить закрытия предприятий

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поставил задачу не допустить закрытия ни одного предприятия в регионе и помочь экспортно ориентированным... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:52

2022-03-22T14:52

2022-03-22T14:53

рязанская область

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рязанская область

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николай любимов

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РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поставил задачу не допустить закрытия ни одного предприятия в регионе и помочь экспортно ориентированным производствам при необходимости найти новые рынки сбыта, сообщило правительство региона.Ранее в марте власти сообщили о создании регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности, который возглавил губернатор. В его работе принимают участие предприниматели и институты поддержки и развития бизнеса.По данным правительства области, по итогам первых заседаний штаба сформирован план действий, который будет принят в ближайшее время и представлен на этой неделе. Кроме того, для оказания помощи предприятиям в решении проблем с подбором аналогов критически важных импортных материалов, комплектующих, инструментов и необходимого оборудования в регионе создан и начал работу Оперативный центр поддержки бизнеса, продолжает действовать Центр импортозамещения. На среду намечено проведение экспортного совета по вопросам, связанным с переориентированием поставок на страны, прежде всего, СНГ."Для нас сейчас важнейшая задача – не допустить закрытия ни одного предприятия, сохранить объемы выпуска у экспортоориентированных производств, обеспечив им, если нужно, новые рынки сбыта. Еще одна стратегическая цель – сделать так, чтобы в это сложное время наш бизнес не просто оставался на плаву, но и продолжал развиваться. Надо активно замещать те ниши, которые освобождаются после ухода с рынка зарубежных компаний из недружественных нам стран. Это время не только беспрецедентного давления, но и время новых возможностей, которые необходимо максимально эффективно использовать", - сказал Любимов на заседании правительства региона.Как отметил глава региона, помимо новых мер поддержки в Рязанской области продолжают действовать те преференции, которые были запущены ранее. Работает телефон горячей линии, по которому предпринимателям помогут сориентироваться в услугах, запишут на консультацию."Они попадут в нужные руки и к нужным специалистам, которые будут их вести до достижения результатов. Мы будем также активно продолжать и расширять работу по поддержке бизнеса. Мы никогда не бросали наши предприятия в сложных условиях и не допустим этого сейчас", - подчеркнул Любимов.

https://ria.ru/20220311/lyubimov-1777765353.html

https://ria.ru/20220304/shtab-1776546202.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рязанская область, снг, технологии, николай любимов