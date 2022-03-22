https://ria.ru/20220322/ryabkov-1779382761.html

Рябков призвал США остановить эскалацию отношений с Россией

Рябков призвал США остановить эскалацию отношений с Россией - РИА Новости, 22.03.2022

Рябков призвал США остановить эскалацию отношений с Россией

США должны остановиться в своей эскалации отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:19

2022-03-22T09:19

2022-03-22T09:36

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США должны остановиться в своей эскалации отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Постановка вопроса о том, что нужно сделать (США) для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдет, к сожалению, тогда вообще будет определенная перспектива для нормализации отношений", - сказал Рябков журналистам."Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной. Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779383478.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, сергей рябков