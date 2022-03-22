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На Rutube начали приходить до 450 тысяч новых пользователей в день - РИА Новости, 22.03.2022
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На Rutube начали приходить до 450 тысяч новых пользователей в день
На Rutube начали приходить до 450 тысяч новых пользователей в день - РИА Новости, 22.03.2022
На Rutube начали приходить до 450 тысяч новых пользователей в день
До 450 тысяч новых пользователей ежедневно приходит на платформу Rutube, но и при таком росте аудитории платформа будет работать стабильно благодаря... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:34
2022-03-22T12:34
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. До 450 тысяч новых пользователей ежедневно приходит на платформу Rutube, но и при таком росте аудитории платформа будет работать стабильно благодаря своевременному обновлению и увеличению технического оборудования, сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров."Платформа Rutube была полностью переписана в 2021 году. Усовершенствован был пользовательский интерфейс, пересмотрены контентная и рекламная политики, и за счёт этого мы выросли в 4 раза - и по состоянию на середину февраля 2022 года месячная аудитория составляла 11,6 млн пользователей", - рассказал он на расширенном заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи."За последний месяц ситуация кардинально изменилась: YouTube работает, но тем не менее пользователи уже закрытых социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские – ред.) начали активно приходить на платформу (Rutube – ред.), и на сегодняшний день приходит от 150 до 450 тысяч человек ежедневно. Загрузка видео возросла с 3 000 единиц до 40 000 единиц. Это очевидно предъявляет новые требования к инфраструктуре, и мы успели и купили достаточное количество серверов и видеокарт. И на 2022 год у нас даже при таком росте аудитории платформа будет работать стабильно, и мы не ожидаем от нее никаких, с точки зрения инфраструктуры, сюрпризов", - сказал Жаров.Он отметил, что софт должен быть удобен для пользователей, но возникают некоторые сложности с модерацией, так как поступает больше количество видео. Сейчас происходит доработка сервиса, ближайшее обновление платформы Rutube произойдёт в апреле.
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россия, технологии, госдума рф, facebook, youtube
12:34 22.03.2022
 
На Rutube начали приходить до 450 тысяч новых пользователей в день

Rutube заявил о стабильной работе и получении до 450 тысяч новых пользователей в день

© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. До 450 тысяч новых пользователей ежедневно приходит на платформу Rutube, но и при таком росте аудитории платформа будет работать стабильно благодаря своевременному обновлению и увеличению технического оборудования, сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.
"Платформа Rutube была полностью переписана в 2021 году. Усовершенствован был пользовательский интерфейс, пересмотрены контентная и рекламная политики, и за счёт этого мы выросли в 4 раза - и по состоянию на середину февраля 2022 года месячная аудитория составляла 11,6 млн пользователей", - рассказал он на расширенном заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"За последний месяц ситуация кардинально изменилась: YouTube работает, но тем не менее пользователи уже закрытых социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские – ред.) начали активно приходить на платформу (Rutube – ред.), и на сегодняшний день приходит от 150 до 450 тысяч человек ежедневно. Загрузка видео возросла с 3 000 единиц до 40 000 единиц. Это очевидно предъявляет новые требования к инфраструктуре, и мы успели и купили достаточное количество серверов и видеокарт. И на 2022 год у нас даже при таком росте аудитории платформа будет работать стабильно, и мы не ожидаем от нее никаких, с точки зрения инфраструктуры, сюрпризов", - сказал Жаров.
Он отметил, что софт должен быть удобен для пользователей, но возникают некоторые сложности с модерацией, так как поступает больше количество видео. Сейчас происходит доработка сервиса, ближайшее обновление платформы Rutube произойдёт в апреле.
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