На Rutube начали приходить до 450 тысяч новых пользователей в день
Rutube заявил о стабильной работе и получении до 450 тысяч новых пользователей в день
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. До 450 тысяч новых пользователей ежедневно приходит на платформу Rutube, но и при таком росте аудитории платформа будет работать стабильно благодаря своевременному обновлению и увеличению технического оборудования, сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.
"Платформа Rutube была полностью переписана в 2021 году. Усовершенствован был пользовательский интерфейс, пересмотрены контентная и рекламная политики, и за счёт этого мы выросли в 4 раза - и по состоянию на середину февраля 2022 года месячная аудитория составляла 11,6 млн пользователей", - рассказал он на расширенном заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"За последний месяц ситуация кардинально изменилась: YouTube работает, но тем не менее пользователи уже закрытых социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские – ред.) начали активно приходить на платформу (Rutube – ред.), и на сегодняшний день приходит от 150 до 450 тысяч человек ежедневно. Загрузка видео возросла с 3 000 единиц до 40 000 единиц. Это очевидно предъявляет новые требования к инфраструктуре, и мы успели и купили достаточное количество серверов и видеокарт. И на 2022 год у нас даже при таком росте аудитории платформа будет работать стабильно, и мы не ожидаем от нее никаких, с точки зрения инфраструктуры, сюрпризов", - сказал Жаров.
Он отметил, что софт должен быть удобен для пользователей, но возникают некоторые сложности с модерацией, так как поступает больше количество видео. Сейчас происходит доработка сервиса, ближайшее обновление платформы Rutube произойдёт в апреле.