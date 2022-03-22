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Румыния отправила тральщик на поиск украинских мин в своих водах - РИА Новости, 22.03.2022
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Румыния отправила тральщик на поиск украинских мин в своих водах
Румыния отправила тральщик на поиск украинских мин в своих водах - РИА Новости, 22.03.2022
Румыния отправила тральщик на поиск украинских мин в своих водах
Руководство румынских военно-морских сил отправило тральщик для поиска украинских мин в территориальных водах страны, сообщает Минобороны Румынии. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:08
2022-03-22T17:09
в мире
владимир путин
россия
одесса
румыния
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Руководство румынских военно-морских сил отправило тральщик для поиска украинских мин в территориальных водах страны, сообщает Минобороны Румынии.ФСБ РФ в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорвавшихся мин в пролив Босфор и далее из-за течения."Руководство румынских военно-морских сил срочно приказало усилить меры по наблюдению за румынским морским пространством. В этом смысле тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску" покинул военный порт Констанца в понедельник, 21 марта, для выполнения исследовательских задач в морских районах румынских территориальных вод", - говорится в сообщении на сайте румынского Минобороны.В министерстве уточнили, что Морское гидрографическое управление Румынии направило уведомление всем учреждениям с просьбой проинформировать судоводителей о возможной опасности. Морякам сообщили номер телефона, по которому они могут передать информацию о замеченных минах. Пока никаких мин в районе патрулирования не нашли, информации от торговых судов по этому поводу тоже не поступало.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/turtsiya-1779384762.html
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в мире, владимир путин, россия, одесса, румыния, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины
17:08 22.03.2022 (обновлено: 17:09 22.03.2022)
 
Румыния отправила тральщик на поиск украинских мин в своих водах

Румыния отправила тральщик на поиск дрейфующих украинских мин в своих водах

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Руководство румынских военно-морских сил отправило тральщик для поиска украинских мин в территориальных водах страны, сообщает Минобороны Румынии.
ФСБ РФ в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорвавшихся мин в пролив Босфор и далее из-за течения.
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"Руководство румынских военно-морских сил срочно приказало усилить меры по наблюдению за румынским морским пространством. В этом смысле тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску" покинул военный порт Констанца в понедельник, 21 марта, для выполнения исследовательских задач в морских районах румынских территориальных вод", - говорится в сообщении на сайте румынского Минобороны.
В министерстве уточнили, что Морское гидрографическое управление Румынии направило уведомление всем учреждениям с просьбой проинформировать судоводителей о возможной опасности. Морякам сообщили номер телефона, по которому они могут передать информацию о замеченных минах. Пока никаких мин в районе патрулирования не нашли, информации от торговых судов по этому поводу тоже не поступало.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоссияОдессаРумынияВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы Украины
 
 
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