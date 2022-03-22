https://ria.ru/20220322/rumyniya-1779464507.html
В Румынии осквернили могилы советских солдат
В Румынии осквернили могилы советских солдат - РИА Новости, 22.03.2022
В Румынии осквернили могилы советских солдат
Вандалы в румынской коммуне Моцка осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции уезда... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:39
2022-03-22T15:39
2022-03-22T15:39
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Вандалы в румынской коммуне Моцка осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции уезда Яссы."21 марта полицейские Отделения полиции №6 получили сообщение о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер", - говорится в сообщении полиции.Вандалы замазали надпись "Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза" на памятном обелиске, а на каждой могильной плите написали буквы Z и V. На мемориальном кладбище захоронены советские солдаты, которые в 1944 году освобождали Румынию. Телеканал Bit TV со ссылкой на местных жителей уточняет, что помимо советских солдат на кладбище нашли последний приют и румынские военные.
https://ria.ru/20220301/vandalizm-1775708411.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии осквернили могилы советских солдат
В румынской коммуне Моцка осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия
КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Вандалы в румынской коммуне Моцка осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции уезда Яссы.
"21 марта полицейские Отделения полиции №6 получили сообщение о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер", - говорится в сообщении полиции.
Вандалы замазали надпись "Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза" на памятном обелиске, а на каждой могильной плите написали буквы Z и V. На мемориальном кладбище захоронены советские солдаты, которые в 1944 году освобождали Румынию
. Телеканал Bit TV
со ссылкой на местных жителей уточняет, что помимо советских солдат на кладбище нашли последний приют и румынские военные.