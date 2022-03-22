https://ria.ru/20220322/rumyniya-1779464507.html

В Румынии осквернили могилы советских солдат

В Румынии осквернили могилы советских солдат - РИА Новости, 22.03.2022

В Румынии осквернили могилы советских солдат

Вандалы в румынской коммуне Моцка осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции уезда... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:39

2022-03-22T15:39

2022-03-22T15:39

в мире

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779462820_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_101f0518cb5b10e51552ff66d7d62f80.jpg

КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Вандалы в румынской коммуне Моцка осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции уезда Яссы."21 марта полицейские Отделения полиции №6 получили сообщение о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер", - говорится в сообщении полиции.Вандалы замазали надпись "Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза" на памятном обелиске, а на каждой могильной плите написали буквы Z и V. На мемориальном кладбище захоронены советские солдаты, которые в 1944 году освобождали Румынию. Телеканал Bit TV со ссылкой на местных жителей уточняет, что помимо советских солдат на кладбище нашли последний приют и румынские военные.

https://ria.ru/20220301/vandalizm-1775708411.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния