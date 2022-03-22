https://ria.ru/20220322/rubl-1779388974.html
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару - РИА Новости, 22.03.2022
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару
Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:17
2022-03-22T10:17
2022-03-22T11:47
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:06 мск повышался на пять копеек, до 104,05 рубля, курс евро снижался на 46 копеек, до 114,18 рубля.Минутами ранее евро максимально поднимался до 116 рублей.Курс российской валюты обвалился после начала специальной военной операции на Украине и последовавших нескольких раундов западных санкций. Стоимость доллара и евро достигала 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, затем последовало снижение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа
10:17 22.03.2022 (обновлено: 11:47 22.03.2022)
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару