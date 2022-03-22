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Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару - РИА Новости, 22.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220322/rubl-1779388974.html
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару - РИА Новости, 22.03.2022
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару
Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:17
2022-03-22T11:47
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:06 мск повышался на пять копеек, до 104,05 рубля, курс евро снижался на 46 копеек, до 114,18 рубля.Минутами ранее евро максимально поднимался до 116 рублей.Курс российской валюты обвалился после начала специальной военной операции на Украине и последовавших нескольких раундов западных санкций. Стоимость доллара и евро достигала 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, затем последовало снижение.
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экономика, московская биржа
10:17 22.03.2022 (обновлено: 11:47 22.03.2022)
 
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару

Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкДевушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Девушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Девушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:06 мск повышался на пять копеек, до 104,05 рубля, курс евро снижался на 46 копеек, до 114,18 рубля.
Минутами ранее евро максимально поднимался до 116 рублей.
Курс российской валюты обвалился после начала специальной военной операции на Украине и последовавших нескольких раундов западных санкций. Стоимость доллара и евро достигала 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, затем последовало снижение.
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