https://ria.ru/20220322/rubl-1779388974.html

Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару

Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару - РИА Новости, 22.03.2022

Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару

Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:17

2022-03-22T10:17

2022-03-22T11:47

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761274053_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_4f40d306d633906d3c4e6db24f8cebd3.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и укрепляется по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:06 мск повышался на пять копеек, до 104,05 рубля, курс евро снижался на 46 копеек, до 114,18 рубля.Минутами ранее евро максимально поднимался до 116 рублей.Курс российской валюты обвалился после начала специальной военной операции на Украине и последовавших нескольких раундов западных санкций. Стоимость доллара и евро достигала 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, затем последовало снижение.

https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа